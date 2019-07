Különös ajánlatot tett a szeptember 11-i terrortámadások feltételezett kitervelője

Hálid Sejk Mohamed egyébként mindig cáfolta, hogy köze lett volna a terrortámadásokhoz.

A 2001. szeptember 11-i amerikai terrortámadások feltételezett kitervelője, Hálid Sejk Mohamed segítene az áldozatok családtagjainak a Szaúd-Arábia elleni kártérítési perekben, ha az amerikai kormányzat elengedi majd a várható halálbüntetését – derült ki egy bírósági dokumentumból.

A guantánamói fogolytáborban őrzött – egyelőre nem elítélt – terrorista „ajánlata” a manhattani kerületi bíróságon pénteken beadott perkérelemből derül ki, amelyet az áldozatokat képviselő ügyvédek nyújtottak be, azzal vádolva a szaúdi kormányt, hogy segített a mintegy háromezer halálos áldozatot követelő merényletek koordinálásában.

Tizennyolc évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én egy terroristák eltérítette repülőgépek csapódtak a New York-i Világkereskedelmi Központ ikertornyaiba, majd percekkel később a Washington melletti Pentagon (védelmi minisztérium) épületébe. Egy harmadik, eltérített gép – az utasok heves ellenállása után – Pennsylvaniában egy mezőn zuhant le. A terrortámadásoknak csaknem háromezer halálos áldozata volt.

Rijád mindig cáfolta, hogy köze lett volna a terrortámadásokhoz. Az amerikai ügyvédek felvették a kapcsolatot a terrorcselekménnyel gyanúsítottak közül három személlyel, és vallomástételre kérték őket a szaúdi kormány elleni perben. Egyikük Hálid Sejk Mohamed volt, aki azonban – mint az ügyvédek Sarah Netburn bíróhoz intézett beadványából kiderül – jogi tanácsadójára hallgatva elhárította a kérést. Az ügyvédek megfogalmazása szerint ez csak „pillanatnyilag” van így, mert Hálid Sejk Mohamed változtathat az álláspontján. Az ügyvédek hangsúlyozták: a halálbüntetés elmaradása esetén sokkal szélesebb körű együttműködés lesz a gyanúsítottal.

Az amerikai igazságügyi minisztérium – a The Wall Street Journal című lap megkeresésére – nem kívánta kommentálni az ügyet. Hasonlóképpen elhárította a kommentárt Michael Kellogg, a szaúdi kormányzat amerikai ügyvédje. A The Wall Street Journal egyébként emlékeztetett arra: Mohamed – akit Daniel Pearl amerikai újságíró meggyilkolásával is vádolnak – korábban jóval harciasabban nyilatkozott. 2008 júniusában egy guantánamói meghallgatáson, amikor egy katonai bíró „halálbüntetést maga után vonó esetként” írta le a pert, Mohamed félbeszakította őt és azt kiáltotta: „ez egy mártír esete, és én ezt kívánom, hosszú ideig szeretnék mártír lenni”.

2017-ben Harvey Rishikof, a Pentagon guantánamói pereket felügyelő tisztségviselője vizsgálni kezdte a terroristákkal kötendő vádalkuk lehetőségét. Teljes körű vallomásukért bűnösségük elismeréséért cserében halálbüntetés helyett életfogytig tartó börtönbüntetést kaphatnának – vetette fel Rishikof. Arra hivatkozott, hogy a vád állításait megingatta az, hogy a foglyokat megkínozták.

Az esetleges vádalkuról szóló egyeztetések nyilvánosságra kerültek. Nem sokkal később Jim Mattis, akkori védelmi miniszter eltávolította a minisztériumból Rishikofot. A tárcavezető állítása szerint ennek oka nem a terroristákkal kötendő vádalku ügye volt.