Külhoni egyetemek is kínálnak ingyenes helyeket

Még mindig nincs minden veszve, ha valaki elmulasztotta a pótfelvételi határidőt, az egyetemek ugyanis csak most hirdették meg a határon túli, kihelyezett képzéseiket, amelyek közt számos támogatott, azaz ingyen elvégezhető szakot találunk. Ebben a tanévben tizenegy magyar intézmény kötelezte el magát a külhoni magyar felsőoktatás ügye mellett, összesen mintegy 1100 fő számára van még hely az őszi szemeszterre.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2020-as évben is támogatni kívánja a magyarországi felsőoktatási intézmények Kárpát-medencében működő székhelyen kívüli képzéseit – közölte a napokban a szaktárca. A hivatalos pótfelvételi eljárás jelentkezési határideje ugyan néhány napja lezárult, a határon túli lehetőségek azonban csak most nyíltak meg a továbbtanulni vágyó fiatalok előtt. A képzésekre anyaországi fiatalokat is várnak – írja a Magyar Nemzet.

A következő tanévre tizenegy magyar felsőoktatási intézmény több mint egy tucat különféle képzést hirdetett meg, amelyekre együttesen akár mintegy 1100 hallgató is bekerülhet.

A képzések zöme támogatott formában is elindul, a fizetős képzések önköltsége pedig többnyire 200-300 ezer forint között mozog. A legtöbbet a Szent István Egyetem (SZIE) jóvoltából meghirdetett vadgazda mérnöki mesterképzésért kell fizetni Csíkszeredában, szemeszterenként félmillió forintot, de a szak támogatott formában is megpályázható.

Számos egyetem partner

A Budapesti Corvinus Egyetem Révkomáromban indít kereskedelem és marketing szakot, a Pécsi Tudományegyetem Zomborban kínál ápolóképzést, az Óbudai Egyetem hallgatójaként Székelyudvarhelyen lehet könnyűipari mérnöknek tanulni, míg például a Nyíregyházi Egyetem a beregszászi gazdálkodásmenedzsment szakjával száll be a diákokért folytatott versenybe. Nagy szerepet vállal a külhoni oktatásban a Debreceni Egyetem is, amely egyszerre hat karával is jelen van határainkon túl: többféle mérnöki és informatikai képzést, szociálpedagógiát, valamint ápolóképzést is kínálnak beregszászi, illetve nagyváradi helyszíneken.

„Intézményünk elkötelezett a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás ügye mellett és annak érdekében, hogy a határon túli magyarok számára szülőföldjükön is elérhető legyen a magyar nyelvű képzések minél szélesebb kínálata” – hirdeti az egyetem. Hasonló hozzáállás jellemzi a már említett SZIE-t is, amelynek karai Erdélyben, Vajdaságban, Kárpátalján és Felvidéken is csábítják a fiatalságot. Tovább folytatva a sort, a Semmelweis Egyetem Illyefalván hirdetett támogatott konduktorképzést, de tandíjmentesen elérhető például az Óbudai Egyetem székelyudvarhelyi könnyűipari mérnöki képzése is.

A kihelyezett szakokról azt kell tudni, hogy a diákok a magyar egyetemekkel létesítenek majd jogviszonyt, de ezek a képzések az adott ország oktatási törvényei szerint működnek. A felvételi eljárást sem az Oktatási Hivatal bonyolítja le, hanem maguk az érintett intézmények végzik, vagyis közvetlenül a kiválasztott egyetemnél kell érdeklődni a részletekről.

Eltérő a szabályozás

Érdemes tudni azt is, hogy a magyar egyetemek mellett a szomszédos országok saját egyetemei is szoktak olyan szakokat hirdetni, amelyeken részben vagy egészében magyar nyelven folyik az oktatás. Aki viszont ezek közül választ, annak a megszerzett végzettséget, szakképzettséget honosítania kell, amennyiben később Magyarországon vállalna munkát.

A szabályozás a Kárpát-medencén belül meglehetősen eltérő: Romániában például nincs központi felvételi és kaphatnak állami ösztöndíjat magyar állampolgárok, például a Babeş-Bolyai Tudományegyetem (Kolozsvár), a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vagy a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatójaként. Szlovéniában nincs felvételi vizsga, Ukrajnában viszont nem lehet bekerülni egyetemre felvételi vizsga nélkül. Államilag finanszírozott helyeket Ukrajnában az Ungvári Nemzeti Egyetem, illetve a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szokott kínálni. Szerbiában kizárólag fizetős képzés van külföldieknek, Szlovákiában viszont a nappali tagozatos képzés tandíjmentes.

Borítókép: illusztráció