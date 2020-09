Operatív Törzs: szigorú intézkedések a Szuperkupa-döntő előtt (élő)

Komoly szűrésen estek át a játékosok és a csapatokhoz kapcsolódó személyzet is. Őket a mérkőzés időpontjáig „buborékban” tartják.

Szigorú intézkedések a Szuperkupa-döntő előtt

Lakatos Tibor a csütörtöki esti Európai Szuperkupa döntő biztonsági szabályairól beszélt. A legtöbb jegyet magyar szurkolók vásároltak jegyet, de spanyol és német szurkolók is érkeznek. A két érkező csapatot is széleskörűen tesztelték, és nem találkozhatnak senkivel – írja tudósításában az Origo.

A legszigorúbb egészségügyi rendszabályok mellett tartják meg a mérkőzést

A meccsen meghatározott számú széket kihagynak – mondta Lakatos Tibor. A beléptetésnél is megőrzik a biztonságos távolságot, és mindenki viseljen maszkot – tette hozzá. A rendőr ezredes kijelentette, hogy közlekedésrendészeti intézkedések is lesznek a Puskás Stadion körül. A legszigorúbb egészségügyi rendszabályok mellett tartják meg a mérkőzést.

Meghalt egy 40 éves férfi is

Müller Cecília országos tisztifőorvos arról beszélt, hogy egy 40 éves férfi is meghalt a betegségben. A legidősebb pedig 81 esztendős volt – tette hozzá. Minden meghalt személy alapbetegségekkel rendelkezett. A fertőzöttek száma 7 napja 800-1000 fő között mozog.

Ingyenes a PCR-teszt, akinek szüksége van erre

Továbbra is érvényes, hogy a jogkövető magatartás mellett, ahol nem tartható a 1,5 méteres távolság, ott maszkot kell viselni – mondta Müller Cecília. Szakmailag több értékelése van a PCR-tesztek értékelésére, de ezt használja a világ és a WHO is – tette hozzá. Így lehet a legjobban megállapítani valakinek az állapotát. A PCR-teszt ingyenes mindenkinek, akinek szüksége van erre.

Ilyen esetben nehéz értékelni a PCR-teszt eredményét

Müller Cecília szólt arról is, hogy járványügyi hatóság, ha kontaktkutatás, vagy egyéb célból rendelt el vizsgálatot, akkor is ingyenes a PCR-teszt. Ha valaki önszántából akarja vizsgáltatni magát, akkor hatósági áron lehet teszthez jutni 19 ezer 500 forint értékben. Ha semmilyen tünetet nem mutat valaki, akkor ennek a vizsgálatnak az értékelhetősége kétséges – mondta Müller Cecília.

Minden járványügyi vizsgálathoz megvan a szükséges kapacitás

Müller Cecília szólt arról is, hogy ha valaki bizonyítottan pozitív egy kórházi kezelés alatt, de hazaengedik, akkor 10 napig kell otthon maradnia. A laboratóriumokban elég teszt van, nagyon sok vizsgálat van. Minden járványügyi vizsgálathoz megvan a szükséges kapacitás.

Minden oltás előtt van vizsgálat

Minden védőoltás beadása előtt elbírálják azt, hogy valaki oltható-e, vagy sem – mondta kérdésre Müller Cecília.

Ne tiltsák az óvodában a fogmosást

Müller Cecília elmondta, hogy a 20-29 éves korosztály teszi ki most a betegek 25 százalékát. A gyermekek fogmosása körül bizonytalanság alakult ki, ezért arra kérte az óvodapedagógusokat az országos tisztifőorvos, hogy azt ne tiltsák be.

