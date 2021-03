Kövesse nálunk az Operatív Törzs sajtótájékoztatóját! (élő)

A járványhelyzettel kapcsolatos legfrissebb információkról számolnak be hétfői tájékoztatójukon a szakemberek.

Ezt ne hagyja ki! Nézőpont: a baloldal nem kormányzóképes

Cikkünk frissül!

Április 8-ig meghosszabbították a mostani védelmi intézkedéseket – jelentette be Kiss Róbert az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján. A rendőr alezredes közölte, hogy a kormány az Operatív Törzs javaslatára döntött így. A határokon is megmarad a határellenőrzés.

Kiss Róbert elmondta, hétvégén 1898-an szegték meg a maszkviselési szabályokat. Az alezredes szólt arról is, hogy a hétvégén egy vendéglátóüzletet zártak be ideiglenesen és 1481 személy szegte meg a kijárási tilalmat. A korridorokon 251 intézkedés volt – tette hozzá. Hatósági házi karantént 17 292 esetben rendeltek el a hétvégén. A határátkelőkön zökkenőmentesen lehet közlekedni. Kiss Róbert elmondta azt is, hogy tavaly óta 556 büntetőeljárás indult a járványüggyel kapcsolatban, és ebben 112 személyt hallgattak ki.

Müller Cecília elmondta, hogy egy hét alatt a korábbi héthez képest 13 százalékkal nőtt az új fertőzések száma, és ezzel párhuzamosan nő az aktív fertőzöttek száma is. Az országos tisztifőorvos közölte, hogy nagyon sokan vannak kórházban. Rendkívül leterheltek a kórházak – tette hozzá.

Müller Cecília elmondta, hogy mindenáron el kell kerülni a fertőzést, mivel senki sem tudja, hogy nála, hogyan zajlik le a betegség, ráadásul tovább is tudja adni a vírust. Soha ekkora nem volt az egyéni felelősség kérdése – tette hozzá. A tiszti főorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy most is nagy fegyelmezettség kell, mert ha nem fertőződünk meg, akkor az egészségügyet sem terheljük.

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a favipiravir életet menthet, ha idejében adják. Éppen ezért a gyógyszert a háziorvosok is felírhatják, és egy újabb lépéssel mindenki rendelheti már. Müller közölte, hogy mára már közel 56 ezer dobozt rendeltek belőle.

Az oltások rendben zajlanak, már több mint 1,9 millió ember kapta meg legalább az első védőoltást – mondta Müller Cecília. Az idővel futunk versenyt, így akit megszólítanak, az oltassa be magát. Az első oltást követően is egy jelentős védettség alakul ki – tette hozzá.

Müller Cecília elmondta, hogy 250 ezer adag Szputnyik V vakcinát szabadítottak fel hétfőn. Ez egy korábban beszállított adag, rendben van, felhasználható. Folyamatosan érkeznek az oltóanyagok – tette hozzá.

Az óvodai, iskolai, és bölcsődei dolgozók kampányszerű oltása következik, éppen ezért mindegyikük regisztráljon ma éjfélig – kérte a tiszti főorvos.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

Borítókép: A kormany.hu által közreadott képen Müller Cecília országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. május 7-én.