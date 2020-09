Kormányszóvivő: folyamatosan figyelik az óvodák, iskolák adatait (videó)

Iskolai intézkedések

Megkezdődött az új tanév. Idén – a járvány árnyékában – vegyes érzésekkel indult, a várakozásba félelmek is vegyültek, hiszen szülőként mindannyian óvni szeretnénk gyermekeinket. Ezt szolgálja az iskolákra vonatkozó járványügyi protokoll, amely segít abban, hogy minél hatékonyabb intézkedéseket hozhassanak az intézmények a vírus ellen. Ez az eljárásrend rendkívül részletesen szól többek között a takarítás és fertőtlenítés rendszeréről, vagy éppen arról, hogy mi történik a koronavírus megjelenésekor. Közben a kormány folyamatosan figyeli a vírushelyzetet, azon belül is kiemelten az óvodák, iskolák adatait és ha kell, azonnal intézkedik. Köszönjük a diákoknak, a pedagógusoknak és a szülőknek is az együttműködést! Vigyázzunk egymásra!

Közzétette: Szentkirályi Alexandra – 2020. szeptember 6., vasárnap