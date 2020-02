Két halálos áldozata is van a Milánónál történt vonatbalesetnek (videó)

A közkedvelt Freccia Rossa (Vörös Nyíl) expressz óránként 298 kilométeres sebességgel haladt éppen Milánóból Bolognába. Miután kisiklott, nekiütközött egy vele egy irányban haladó tehervonatnak – közölte Angelo Borrelli, az olasz polgári védelem vezetője. A baleset oka egyelőre nem ismert.

Azt, hogy két halálos áldozat van, a helyszínen újságíróknak megerősítette Marcello Cardona, Lodi város prefektusa. A RAI közszolgálati tévé helyszíni tudósításában hozzátette, hogy

Az egyelőre nem világos, hogy melyik vonat személyzetéről van szó.

#Lodi Primi rilievi investigativi della #poliziaferroviaria . Il transito al momento è sospeso in entrambe le direzioni pic.twitter.com/ST04gB3cT2

Szintén a RAI szerint

Egy vonattakarító és egy utas súlyosan sérült meg.

Dramatic drone pictures of this morning’s tragic high speed train crash in #Lodi Italy. pic.twitter.com/lPbOSwrlWp

— Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) February 6, 2020