Kétnapos rendkívüli EU-csúcs kezdődik

Az ülés középpontjában az EU-török kapcsolatok állnak.

Főleg a Törökországgal fennálló kapcsolatokra, a Földközi-tenger keleti térségében kialakult helyzet áttekintésére fókuszál az európai uniós tagországok vezetőinek csütörtökön kezdődő kétnapos rendkívüli csúcstalálkozója, de napirenden lesznek a Kínával folytatott együttműködés és a fehéroroszországi válság kérdései is.

Az uniós állam-, illetve kormányfők legutóbbi ülésükön aggodalmuknak adtak hangot a fokozódó földközi-tengeri feszültség miatt, és teljes körű szolidaritásukról biztosították Görögországot és Ciprust. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke keddi meghívólevelében hangoztatta: a mostani értekezleten minden lehetőség terítékre kerül az EU és tagállamai érdekeinek védelmében.

A tanácskozáson az EU és Kína közötti kapcsolatok ügye is napirenden lesz, tekintettel arra, hogy az Európai Unió együtt kíván működni Pekinggel egyebek mellett olyan nagy globális kihívások kezelésében, mint a koronavírus-járvány és az éghajlatváltozás. Az Európai Tanács várhatóan egyéb külügyi kérdésekkel is foglalkozni fog, például Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus megmérgezésével és a fehéroroszországi helyzettel. Áttekintik emellett a hegyi-karabahi konfliktus fejleményeit és a brit EU-tagság megszűnését (Brexit) követő jövőbeni kapcsolatrendszeréről folytatott tárgyalások állását is.