Két újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a francia hatóságok

Csákváron nem megy a ZTE-nek, amely megvette Bobált / 53 perce

Végül nem jött össze a ZTE FC csapatának, hogy a labdarúgó NB II-ben az élen teleljen, azonban a második helyezéssel is feljutó helyen áll. Ami az eredeti elképzeléseknek is megfelel, de kár volt a vasárnapi csákvári vereségért (2-1), amin lassan nem is kell csodálkozni…