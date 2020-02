Katasztrófavédelem: több mint négyszáz riasztás történt ma országszerte

A károk nyomán két ember sérült meg.

Több mint négyszázszor riasztották a tűzoltókat a viharos szél okozta károk miatt kedd este 6 óráig országszerte – tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) helyettes szóvivője az MTI-t.

Dóka Imre közölte: a legtöbb beavatkozásra eddig az Észak-Dunántúlon, így Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér és Veszprém megyében volt szükség, illetve Pest megyében és fővárosban is jelentős feladatokat ad a vihar.A károk nyomán két ember sérült meg – tette hozzá.

Elmondta, hogy a szél jellemzően fákat döntött ki, ágakat szakított le, amelyek több esetben akadályozták a közlekedést. Ugyanakkor mintegy 100 épületben, köztük 10 közintézményben keletkeztek károk, mert a viharos szél megbontotta a tetőket, vakolatdarabokat sodort le a házak homlokzatáról, 22 esetben villanyvezetékeket szaggatott le a szél.

A helyettes szóvivő hangsúlyozta, hogy Pest megye és a főváros területén este hétkor még mintegy 140 helyszínen dolgoztak a tűzoltók.

Az OKF arról is tájékoztatott, hogy Szigetszentmiklóson, a Lehel utcában egy tizenöt méter magas fa gyökerestől kifordult és rádőlt egy házra. A fát a tűzoltóknak kell eltávolítani.

Érden egy fa egy ház udvarára, Budaörsön egy utóra esett, Dabason pedig egy tizenöt méteres fa dőlt ki.

Veszprém város térségében a 8-as főúton több helyen közlekedési lámpákat szakított le a vihar, a pápai Türr István Gimnázium tetejét pedig megbontotta az erős szél.

A vihar miatt több fa kidőlt Veszprémben, Pápán, Cseszneken, Olaszfalu térségében, Nemesszalókon, Balatonrendesen és Balatonfüreden.

Egy pápai családi ház tűzfala leomlott, a lakhatatlanná vált épületből két embert kellett kiköltöztetni. A tűzoltók 64 műszaki mentést végeztek a megyében.

Komárom-Esztergom megyében, Tatabányán, szintén egy kidőlt fához riasztották a tűzoltókat, Dad településen pedig egy fa elektromos vezetékre dőlt.

Budapest II. kerületében, a Zsolt fejedelem utcában egy fa és egy oszlop dőlt rá egy személyautóra, a XVI. kerületben, a Thököly utcában egy fa vezetékre dőlt, a XI. kerületi Mezőkövesd úton pedig azért kérték a tűzoltók segítségét, mert egy fa személyautóra, kerítésre, illetve közvilágítási vezetékre dőlt.

A III. kerületben, a K-Hídnál és a Nánási úton is kidőlt fa akadályozta a forgalmat, XIII. kerületben, a Dráva utcában egy épület tűzfaláról pedig téglák hullottak a kövezetre – sorolták.

A katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy figyelje a meteorológiai szolgálat figyelmeztetéseit, előrejelzéseit, lehetőség szerint autójával ne parkoljon a viharos szélben fák alá, a közúton pedig a fasorok mellett is kellő figyelemmel közlekedjen.

A vihar károkat okozott a Dél-Dunántúlon is. A Mecseki Parkerdőt kezelő önkormányzati társaság azt közölte, hogy az elmúlt napok esőzései után a nagy sebességű szél Pécs belterületén és a városi parkerdő területén több fát döntött ki, valamint számtalan esetben tört le kisebb-nagyobb ágakat.

A Mecseki Parkerdő területén nagyobb fák is kidőltek, ezzel egyes erdei útszakaszok is veszélyessé váltak; a társaság munkatársai az életveszély elhárítását, valamint a károk helyreállítását azonnal megkezdték, a munkálatok folyamatosan zajlanak – közölték.

Figyelmeztetést adott ki a Főpolgármesteri Hivatal is a viharos időjárás miatt. Mint írják, keddre az erős szél miatt többek között a fővárosra és Pest megyére is másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki, Budapest területén a legerősebb széllökések meghaladhatják a 90 kilométer/órát is.

Arra kérik a fővárosiakat, hogy mind gyalogosan, mind gépjárművel fokozott figyelemmel közlekedjenek, illetve a leszakadó ágak, hulló cserepek miatt körültekintően válasszanak parkolóhelyet.

Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a hidegfront betörése után Balatonőszödön 109, Balatonmáriafürdőn 107, Fonyódon 100 kilométeres szelet mértek kedden, és az északi-északnyugati szél méteres hullámokat korbácsolt a Balaton déli partvonalánál.

Ugyanakkor Budapesten megdőlt az országos szélrekord. Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) Facebook-oldalán azt írta, hogy a János-hegyen 124 kilométeres széllökést is mértek, emellett még több helyen mértek 100 kilométeresnél erősebb széllökést.

Például a Kab-hegyen, Sopronban, Balatonőszödön és Tésen is.

Az OMSZ szerdára is az egész országra érvényes első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a viharos szél miatt. Heves és Nógrád megyék kivételével, ahol első fokú figyelmeztetés lesz érvényben, az ország többi részén a másodfokú, vagyis a narancs riasztás lesz érvényben.