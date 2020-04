Karácsonyék lebuktak

Fizetést emeltek a járvány idején a főváros bizalmi cégvezetőinek.

Karácsony Gergely a különleges jogrend általi felhatalmazást kihasználva a fővárosi cégek vezetőinek jelentős fizetésemeléséről döntött. A Párbeszéd főpolgármestere a járványra hivatkozva évi 40 százalékos vezérigazgatói prémiumra adott lehetőséget, amivel eltörölte a Tarlós István főpolgármesterségének idejére jellemző szigorú bérpolitikát – írja a Magyar Nemzet.

Szintén a Covid-19 vírusra hivatkozva növeli Karácsony a főpolgármesteri hivatal létszámát, közte az adóirodán dolgozókét, amely komoly megszorítások, adóemelések előszele lehet.

A járványveszély gazdasági hatásainak enyhítése különösen szükségszerűvé teszi a javadalmazási rendszer átalakítását, mivel a fővárosi tulajdonban álló gazdasági társaságoknak a várható gazdasági visszaeséshez való alkalmazkodása kulcsfontosságú a fővárosi közfeladatok hatékony ellátása szempontjából – olvasható Karácsony Gergely főpolgármesternek a Fővárosi Közgyűlés feladat és hatáskörében meghozott április 13-i döntésében.

Az ellenzék közös, párbeszédes főpolgármestere a koronavírus-járvány megfékezése miatt elrendelt különleges jogrend adta felhatalmazással élve hatályon kívül helyezte a Tarlós István főpolgármester idejében, 2010. október 27-én elfogadott, többször szigorított bérpolitikai irányelvet. Az új rendszer szerint a fővárosi cégvezetők jövedelme a hasonló állami társaságok vezérigazgatói személyi alapbérének 60, illetve 80 százaléka között határozható meg.

A balliberális holdudvarhoz tartozó, tavaly október 13-i önkormányzati választások után kinevezett cégvezetők elégedetten dőlhetnek hátra, mivel könnyen lehet, hogy kétszeresére, sőt akár még jobban is megnőhet éves szinten a jövedelmük. Amennyiben a MÁV első emberének tavalyi adatok szerinti havi 5 milliós bére lesz az etalon, akkor akár havi négymilliós apanázst is felmarkolhatnak egyes budapesti cégvezetők, annak ellenére, hogy Karácsony Gergely minden fórumon hangsúlyozza, súlyos anyagi helyzetben van az általa vezetett főváros. A főpolgármester által szignózott határozattal a járványveszélyes menetrendet bevezető BKK-vezér fizetése is jelentősen nőhet.

Karácsony egy személyben arról is döntött, hogy a cégvezéreknek az úgynevezett teljesítménybérét az éves alapbér eddigi 15 százalékáról újra emeljék fel 40 százalékra. A főváros kormánypárti vezetése és a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-KDNP-s többsége 2014 januárjában határozott arról, hogy jelentősen csökkenti a prémiumokat, sőt Tarlós István idejében ennek kiadása sem volt automatikus.

A mostani döntés szerint az éves jövedelem 40 százalékára rúgó többletjövedelem nem részletezett, úgynevezett prémiumfeladatok elérésekor fog járni. Van a Karácsony Gergely által jóváhagyott határozatnak egy cinikus része is, mely szerint „a Budapest Főváros Önkormányzata többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság vezetőjének jutalom nem állapítható meg”, azonban a mostani döntéssel „az üzleti terv teljesítése, mint prémiumfeladat esetében a prémium legfeljebb az éves személyi illetmény 15 százalékig terjedhet”.

Karácsony Gergely ugyan még mindig nem jutott el a fővárosi önkormányzat koronavírus-járvány által különösen sújtott Pesti úti idősotthonába, de arra azért jutott ideje, hogy megemelje a főpolgármesteri hivatal létszámát 43 fővel, döntően kommunikációs és koordinációs többletfeladatokra hivatkozva.

Az adóiroda létszámát többek között azzal az indokkal bővítik, hogy „a várható iparűzésiadóbevétel-kiesés ellensúlyozása az adóigazgatási apparátus megerősítését is szükségessé teszi”. A határozat ugyan nem szól róla, de az adóiroda létszámának bővítése súlyos megszorításokat, a fővárosiak megsarcolását vetíti előre. A mostani létszámbővítés az általános tartalék terhére közel 226 millió forintba kerül csak az idei évben.