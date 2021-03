Jelentős kábítószerterjesztő bandát számolt fel a madridi rendőrség

Elkoboztak 600 kilogramm kokaint – közölték vasárnap a hatóságok.

Az ügyben eddig 12 személyt tartóztattak le. A csempészek Kolumbiából szerezték be a drogot, amelyet Spanyolországon kívül Észak- és Közép-Európában is árultak. Marokkóból hasist hozattak be, és marihuánát vásároltak titkos spanyolországi termesztőktől is. A nyomozásban a kolumbiai rendőrség is segített. A banda vezetője és két testvére marokkói.

A triót más rokonok és munkatársak segítették, köztük egy ügyvéd is, aki a bevétel „kifehérítésében” működött közre. A rendőrség a bűnöző csoport működési módszerét „kifinomultnak” minősítette, ami lehetővé tette számukra hatalmas mennyiségű kábítószer külföldre szállítását biztonságos módon.

A drogot szokásos kilogrammos kiszerelés helyett 370-390 grammos csomagban árusították, egyenként nagyjából 10 ezer euróért. A hatóságok a kokainon kívül lefoglaltak 16 lakást, 700 ezer eurót, 20 járművet és több lőfegyvert is.