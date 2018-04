Járókelők közé hajtott egy kisbusz Torontóban, sokan megsérültek

Egy szemtanú a CNN hírtelevíziónak arról számolt be, hogy számára úgy tűnt, a sofőr szándékosan hajtott neki járókelőknek. „Ez az ember szándékosan tette ezt, mindenkit meg akart ölni. Csak ment és ment. Az embereket meg sorra üttötte el” – hangoztatta az Ali néven bemutatkozott szemtanú.

Szemtanúk beszámolói alapján úgy tudni, hogy legalább két ember életét vesztette az incidensben. A helyi Newstalk 1010 rádióadó pedig ötre teszi a halottak számát.

A torontói rendőrség Twitter-bejegyzésében közölte, hogy még túl korai megállapítani, hogy hányan és milyen mértékben sérültek meg az eset során. A rendőrség korábbi beszámolója szerint legalább „nyolc-tíz” ember sérült meg. A rendőrségi Twitter-üzenetből annyit lehet megtudni, hogy a sofőr egy fehér kisteherautóval hajtott a járókelők közé.

UPDATE 1:27 pm, police were called to Yonge Street and Finch Avenue East, for a collision.

A Media Sgt from traffic services is on their way to the scene.

Too early to confirm the number of pedestrians struck or their injuries. More to come.^gl

— Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018