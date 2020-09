Itthon is így kéne: fővárosi segítséggel nőtt a bécsi vendéglők forgalma

A főváros által magára hagyott budapesti éttermekhez képest jókora lépéselőnyben vannak a bécsi vendéglátóhelyek, ahová az eddigi támogatások mellett újabb mentőöv érkezett a koronavírus piacromboló hatásaival szembeni védekezéshez Bécs vezetésétől. Most a budapesti iparkamara próbálkozik az osztrák mintával Karácsony Gergelyéknél.

A beváltások alapján már sikeresnek bizonyul az a válságkezelési intézkedés az ausztriai mintalaborban, ami a főváros és a gazdasági kamara (WKO) nyár elején indult forgalomélénkítő kampányában a lakosságnak eljuttatott utalványokon keresztül injektálja a cégeket – számolt be róla a Magyar Nemzet. A júniusban indított önkormányzati akció hatása mostanáig 23 millió euró többletbevételben jelentkezett az üzletekben: a 940 ezer bécsi háztartásba elpostázott éttermi bónok közel 3700 elfogadóhelynek hoznak bevételeket.

A GD Consulting turisztikai tanácsadó cég a lappal ismertette: a háztartásonként 25 vagy 50 eurós kuponokból szeptember közepéig 611 ezer darab utalványt váltottak be, amely a kipostázott mennyiség kétharmadát jelenti. A gyors sikerekhez hozzájárult a pozitív fogadtatás a lakosság részéről, így jelentős pótlólagos forrás kerülhetett az éttermekbe, kávéházakba, cukrászdákba.

Bécs megbecsüli az adófizetőit

Már az újranyitáskor léptek Bécsben: a város által finanszírozott éttermi kampány célja például az volt, hogy még ebben a forgalomhiányos évben patronálják az eleddig példátlanul nehéz helyzetbe került ágazatot. A pluszbevételek mintegy hatvanezer fővárosi munkahely megtartásához is hozzájárulnak – a bécsi vezetés több hasonló intézkedésével így ismeri el, hogy a helyi vendéglátás normál körülmények között évente mintegy 1,4 milliárd euró hozzáadott értéket állít elő városi szinten.

Előnyből hátrány és veszteségek

Budapesten is megérdemelten várják a városvezetés segítségét a cégek, amelyek a forgalom szempontjából a járványidőszak előtt sokkal előnyösebb helyzetben voltak a vidéki szolgáltatókhoz képest a fizetőképes külföldi turisták jelenléte miatt, ám ez a pandémiával az ellenkezőjébe fordult. Az őszi piaci zuhanás fenyegető veszélyt jelent a szakképzett dolgozók megtartásáért folytatott küzdelemben, amihez az eddigi állami támogatások mellett a kormány már újabb akcióterven dolgozik, hogy elősegítse a munkahelyek megőrzését.

Példagyűjtemény a kupori városvezetőnek

Karácsony Gergely főpolgármester azonban a tavaszi ágazati törés, a májusi újraindulás, illetve a szeptember eleji határzárás óta még semmilyen gazdaságmentő megoldással nem állt elő, helyi támogatást nem adott, és nemrég elutasította az erről szóló kormánypárti kezdeményezéseket.

Most a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara fogalmazta meg levélben a főpolgármesternek, hogy – mivel tartósan kereslethiányos helyzet állt elő, ami rövidesen tömeges elbocsátásokhoz és üzletbezárásokhoz vezethet – a Fővárosi Önkormányzat támogatása nélkül nem hozhatnak eredményt a piaci túlélésről szóló javaslatok, amelyek pedig az európai jó példák alapján már a szervezet asztalán gyűlnek.

Taxiutalvány, ingyenes közterületek

Az uniós nagyvárosok gyakorlatából kiindulva a kamara javasolná például a bérleti díjak átmeneti csökkentését a fővárosi tulajdonú ingatlanoknál, ahogy a közterület-használati díjak elengedését. Bécsi mintára a parkolóhelyeket is felszabadítanák a vendéglátóhelyek bővülésére, illetve a szükséges beruházások támogatásával téliesíttetnék a teraszokat.

A kamarai kezdeményezők nem fukarkodnának a támogatással:

az étkezőhelyek mindegyikének ózonos fertőtlenítő eszközöket, maszkot, kesztyűt is eljuttatnának, ingyen.

Megtetszett a válságkezelő lakossági utalványok ötlete is, amivel a fogyasztáson kívül a taxizást is támogatnák, a beutaztatás ösztönzésére pedig a Trianon 100 évfordulója kapcsán a V4 országokban indítanának kampányt fővárosunk vonzerejéről. A miniszterelnök által javasolt célpiaci váltás is megjelenik a javaslatokban: a kamaránál arra is kérik Karácsonyt, hogy támogassa a fővárosba tartó járványbiztos Volán járatokat is.

Borítókép: Vendégek egy vendéglátóhely teraszán a rakparti padokon pihenők mögött a budapesti Bálnánál