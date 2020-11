Itt az iskolaválasztás ideje, nem árt utánanézni pár dolognak

Fontos határidők közelednek az oktatásban: a középiskolába felvételiző diákok mellett az egyetemek keresztféléves képzéseire készülők is most adhatják be a jelentkezésüket.

Közzétette az Oktatási Hivatal a 2021/2022. tanévre felvételt hirdető középiskolák felvételi tájékoztatóit. A diákoknak egy hónapjuk van, hogy kiválasszák, milyen intézménytípusban szeretnének továbbtanulni, a központi írásbeli vizsgára december 4-ig kell jelentkezni – írja a Magyar Nemzet. Maga a vizsga majd csak januárban várható, de nem minden iskola követeli meg a felvételit, sok helyre az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján is be lehet kerülni. A kínálat ezúttal is bőséges: az OH honlapján 1118 iskola ajánlata böngészhető, az intézmények együttesen több mint hat és fél ezer tanulmányi területen kínálnak képzést. Csak a fővárosban 255 középiskola várja a diákokat. Érdemes tudni, hogy a felvételi vizsgát nemcsak a kiszemelt iskolában, hanem bármely vizsgaszervező intézményben meg lehet írni, ez azoknak könnyítés, akik lakóhelyüktől távolabb eső helyre jelentkeznének. A sajátos nevelési igényű tanulók szükség esetén felmentésüket is kérhetik a központi írásbeli alól. A népszerűbb iskolák szóbelit is előírhatnak, ezek 2021. február 23. és március 12. között zajlanak majd. A középiskolai évek meghatározók a továbbtanulás szempontjából, ezért érdemes kihasználni a következő heteket az alapos tájékozódásra: az iskolák többsége szervez nyílt napokat, családi napokat, hogy a leendő diákok személyesen is megismerkedjenek a tanárokkal, az intézmény programkínálatával. Idén a járvány miatt az átlagosnál is több információ lesz elérhető online formában, vannak, akik a nyílt napot is csak virtuálisan szervezik meg. Ettől a tanévtől minden nyolcadikos számára kötelező az országos pályaorientációs kérdőív kitöltése is: a 86 kérdésből álló felmérés az erősségek és a személyes érdeklődési kör alapján javasol továbbtanulási irányokat. Jó támpontot adhatnak a választáshoz az iskolai rangsorok is. Ezek közül a legismertebb a HVG középiskolai rangsora, amely az ország száz legjobb gimnáziumát veszi számba. A 2021-es listában az ELTE gyakorló iskolája, a budapesti Radnóti gimnázium végzett az élen, megelőzve az V. kerületi Eötvös József Gimnáziumot és a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumot. A vidékiek közül a veszprémi Lovassy László Gimnázium, a győri Kazinczy Ferenc Gimnázium és a Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium számít a legjobbnak. Egyházi fenntartású intézmények közül a Deák Téri Evangélikus Gimnázium és a szintén fővárosi Piarista Gimnázium emelkedik ki, az alapítványi iskolák etalonja pedig újfent az Alternatív Közgazdasági Gimnázium. A rangsorokat egyébként a kompetenciamérések, az érettségi eredmények, valamint a felsőoktatásba bejutók átlagpontszáma alapján állítják össze. Hasznos segítség a felvételizők számára a Legjobbiskola.hu portál is, ahol böngészhetők többek között a kiemelkedő pedagógiai teljesítményt nyújtó intézmények, a stabilan jól teljesítők és a feltörekvő iskolák is, utóbbi olyan intézményeket tömörít, amelynek eredményei országos viszonylatban nem feltétlenül kiemelkedők, ám az elmúlt néhány évben markánsan javultak a mutatói. Akik pedig kifejezetten a szakképzés iránt érdeklődnek, azoknak az Ikk.hu portált érdemes felkeresni, ahol térképes intézménykereső segítségével választhatják ki, hogy a vágyott szakma a környék melyik iskolájában tanulható. Fontos határidő közeleg az egyetemre, főiskolára készülő fiatalok számára is, a keresztféléves felvételire vasárnap éjfélig adhatók be a kérelmek. A jelentkezők legfeljebb hat helyet jelölhetnek meg, ebből hármat díjmentesen, a többi két-kétezer forintba kerül. A képzések februárban indulnak.