Ilyen, amikor lehull az álarc a baloldalról

A szavak szintjén mindenkit képviselni szeretne a baloldal, mégis rendre becsmérelnek egyes társadalmi csoportokat vagy az egész országot.

Miközben a baloldal a szavak szintjén mindenkit képviselni szeretne, rendre leleplezik magukat: a magyar munkások „tanulatlanok és olcsók”, a határon túli magyarok „román munkavállalók”, Magyarország egy „k…rva ország”. Gyurcsány Ferenc még saját egykori pártját, az MSZP-t is korruptnak nevezte. A legújabb trend pedig az, hogy a baloldal legnagyobb pártjainak vezetői már nemcsak kirekesztésre szólítanak fel, hanem egyenesen erőszakkal fenyegetik a jobboldalt hatalomra kerülésük esetén. A Magyar Nemzet összeállítása ezeket az eseteket mutatja be.

Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője arról értekezett az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy a magyar munkások „tanulatlanok és olcsók”. Az ehhez hasonló elszólások nem ritkák a baloldalon, amely rendre leleplezi magát: valójában lenézik azokat, akiknek a képviseletét el szeretnék látni, akiknek a bizalmát el szeretnék nyerni. Gyurcsányné Dobrev Klára nyilatkozata nem egyedülálló, férje és politikai szövetségesei mondtak már ennél cifrábbakat. Ezek közül mutatunk néhányat.

K…rva ország

Gyurcsány Ferenc 2000-ben lépett be a Magyar Szocialista Pártba (MSZP), és hozzáköthető a 2002-ben, a határon túli magyaroknak nyújtott kedvezmények apropóján előkerült szófordulat, hogy „23 millió román munkavállaló” jöhet Magyarországra, ha az erdélyi magyarok megkapják az állampolgárságot. A 23 millió románnal riogatás Gyurcsány saját bevallása szerint az ő ötlete volt.

Emlékezetes volt a miniszterelnök feleségcserés nyilatkozata is. – Akinek egy szobája van, az kettőt, akinek kettő van, az hármat, akinek három, az meg családi házat. Akinek öreg, öregecskedő felesége van, az fiatalabbat érdemelne – mondta 2004-ben a Nap TV-ben Gyurcsány, ahova szinte hazajárt. Kijelentése nyomán a nőket képviselő szervezetek tiltakozásukat fejezték ki. Még ugyanebben az évben tovább hergelte a közvéleményt a határon túli magyarok ellen, ugyanis december 5-én tartották a népszavazást a határon túliak kettős állampolgárságáról. Ekkor Gyurcsány 800 ezer határon túli honfitársunk hazatelepülésével „riogatott”.

A Demokratikus Koalíció (DK) jelenlegi vezére egy MSZP-s rendezvényen 2005-ben terroristának nevezte a szaúd-arábiai labdarúgó-válogatott tagjait, ennek következtében diplomáciai botrány tört ki, 2006 nyarán pedig az Országos Érdekegyeztető Tanács ülésen megfenyegette a hazai vállalkozókat: „El lehet menni Magyarországról! Itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen! Tessék!” – mondta, miután többen szóvá tették az adóemeléseket.

Még ebben az évben, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra az őszödi beszéd, amelyben Gyurcsány Ferenc beismerte, hogy hazudott újraválasztása érdekében, valamint arról beszélt, hogy a tönk szélére juttatták az országot az MSZP–SZDSZ-kormány és a saját inkompetenciája miatt. Magyarországot a beszédben többször is „k…rva országként” emlegette. Többek között arról beszélt: azért vezette a baloldalt, hogy visszaadja annak hitét, hogy nyerhet, „hogy nem kell lehajtani a fejét ebben a k…rva országban”. Gyurcsány kiemelte, az ő személyes története az, hogy „változtassuk meg ezt a k…rva országot, mert ki fogja megváltoztatni. Orbán Viktor fogja megváltoztatni a csapatával?” – mondta, látnoki képességeit is demonstrálva.

Saját pártját is korruptnak nevezte

Mire Gyurcsány Ferenc lemondott, a legnépszerűtlenebb kormányfő – és politikus – lett Magyarországon. 2011-ben korábbi pártjából is távozni kényszerült, majd létrehozta a Demokratikus Koalíciót. Ezt követően fokozatosan törekedett rá, hogy az általa vezetett DK legyen a baloldal meghatározó ereje. Eközben egykori pártját, egykori elvtársait folyamatosan támadta. 2013 októberében is bevitt egy mélyütést, amikor azt mondta az MSZP-ről, hogy „én voltam ennek a pártnak az elnöke, sok helyről vándorolt oda a pénz, Európából nem nagyon, ahonnan meg vándorolt, azt meg jobb, ha nem tudjuk”, vagyis Gyurcsány arra utalt, hogy törvénytelen, de legalábbis megkérdőjelezhető forrásból érkeztek pénzek az MSZP-hez. Hamarosan pedig robbant a kampányban a Simon Gábor-ügy, amikor is kiderült, hogy az MSZP alelnökének százmilliók vannak a birtokában, nem tudni, honnan.

Gyurcsány 2017 októberében ismét elővette a baloldal eddigi „legsikeresebb” és egyben legaljasabb politikai termékét: ismét a határon túli magyarok ellen kezdett el kampányolni, méghozzá a szavazati joguk elvételéért, azaz uniós állampolgárok jogfosztása mellett kardoskodott. Hogy pontosan milyen szavakkal illették honfitársainkat ebben a kampányban, azt a Magyar Nemzet nyomdafestéke aligha tűri el.

Emlékezetes Gyurcsány egyik legfontosabb szövetségesének, Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármesternek a keresztényellenes gyalázkodása. – Hogyha megnézzük azt, hogy mi marad, ha lehántod ezeket a gyűlöletvalamiket, ugye fölsoroltuk: a nem magyarok, a mások, a migránsok, a romák, a nem tudom én, mik, akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen: ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük – mondta Niedermüller. A kerületvezető kirekesztő kijelentése miatt tüntetést is tartottak.

Földönfutóvá tennék a jobboldalt

Az utóbbi hónapokban szakmányban érkeznek a baloldaltól az egzisztenciális fenyegetések, ami valószínűleg annak köszönhető, hogy alig valamivel több mint egy év van hátra a választási kampány kezdetéig. 2020 augusztusában Gyurcsány a Facebookon azt írta: „Készülni kell. Vidnyánszky és társai addig maradnak, amíg Orbán. Utána buknak. Sőt! Minden értelemben földönfutók lesznek. Nem lesz árokbetemetés. Zárójel lesz.” A DK pártelnöke tehát azzal fenyegetett, hogy a politikai vereségen túl valamiféle vagyonelkobzásra számíthatnak azok, akik a jobboldalhoz tartoznak. Fleck Zoltán jogszociológus, Gyurcsány tanácsadója később úgy fogalmazott, hogy kormányváltás esetén „jogállamiságon túli” eszközöket is bevetnek, ami alig burkolt célzás az erőszakra.

Úgy tűnik, Gyurcsány Ferenctől nem akart lemaradni Fekete-Győr András sem, a Momentum elnöke, aki csütörtökön adott egy döbbenetes interjút a Szabad Európának. Fekete-Győr szerint egy nagyarányú 2022-es választási vereség nyomán a Fidesz bedőlne, és „Orbán Viktor elutazik örökre keletre” – amit a miniszterelnök baloldal általi száműzetéseként is lehet értelmezni.

A Momentum elnöke szintén alig leplezetten utal az erőszakra, amikor arról beszél, hogy „meglesznek azok az eszközei, melyekkel »fideszteleníteni«​ tudja a magyar gazdaságot és a magyar államot”. Fekete-Győr olyan kijelentéseket is megengedett magának, amelynek hallatán a valódi autokraták is csettintenének. – Nem egyszerű kormányváltásról van szó, rendszert, korszakot fogunk váltani – mondta, hozzátéve: látható a történelemből, hogy ilyen helyzetekben „ritka, hogy a funkcionáriusok hosszú távon kitartanak a bukott oldal mellett”. Átállnak, „de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk Polt Péter [az Országgyűlés által kilenc évre választott független, azaz nem utasítható, el nem mozdítható legfőbb ügyész – a szerk.] maradhat, hanem valamilyen alku keretében ő el tud távozni szabadon, de cserében felad embereket a jogállam számára, akiket különben nem tudtunk volna megszorongatni” – mondta. Az Országgyűlés által öt évre választott államfővel kapcsolatban is dehumanizálóan úgy nyilatkozott: „A köztársasági elnököt is nyilvánvalóan cserélni kell.”