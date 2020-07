Holtan találtak rá Szöul rejtélyes módon eltűnt polgármesterére

Pak Von Szun eltűnéséről a lánya értesítette a rendőrséget, amely a polgármester mobiltelefonjának utolsó jelzései alapján jelölte ki a kutatás helyét.

Végül – helyi idő szerint későn éjjel – egy erdő borította hegyvidéken találták meg a holttestet Dél-Korea fővárosának északi részén -jelentette a helyi rendőrség. A kutatás hét órán át tartott, 600 rendőr és tűzoltó vett benne részt kutyák és drónok segítségével.

A 64 éves polgármester halálának körülményei és eltűnésének oka egyelőre nem tisztázott, de valószínű, hogy öngyilkos lett.

Erre utal, hogy lányának olyan telefonüzenetet küldött, amely végakarat-sugallatú. A lehetséges ok: szerda éjjel Pak egyik titkárnője feljelentette a polgármestert a rendőrségen sorozatos szexuális zaklatásért, amely az ő esetében három éve kezdődött. A titkárnő emellett azt is állította, hogy a városházán más nők is elszenvedték a férfi hasonló közeledését.

Pak eredetileg jogász, és ügyészként ő volt az első Dél-Koreában, akinek sikerült elítéltetnie egy vádlottat szexuális zaklatásért. Emellett heves bírálója volt mindig is annak, hogy japán katonák szexrabszolgaként használtak koreai és más nőket.

Pak Von Szun Dél-Korea csaknem 10 millió lakosú fővárosát 2011 óta vezette, tavaly júniusban harmadszor is megválasztották polgármesternek, ami példátlan Szöul történetében.