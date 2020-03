Hatalmas magyar siker Brüsszelben

A tárcavezető az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsa üléséről számolt be, amelyet videokonferencia keretében tartottak.

Kifejtette: a mostani nehéz körülmények közepette jó hír Brüsszelből, hogy egyetértés van az uniós tagállamok között abban, hogy meg lehet kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával.

– vélekedett.

Hozzátette: Magyarország továbbra is minden támogatást megad a nyugat-balkáni országok integrációs törekvéseihez.

Szijjártó Péter emlékeztetett:

Azért is magyar siker a mostani hír, mert az EU bővítési biztosa magyar, ő terjesztette elő azt az új bővítési módszert, amelyet ma politikailag elfogadott a tanács, és ez jelentősen felgyorsítja a csatlakozási tárgyalásokat, mert így nem egyenként, hanem csoportonként nyithatják meg a tárgyalási fejezeteket – magyarázta.

Kiemelte: Magyarország mér hosszú idő óta úgy gondolja, hogy mind Észak-Macedónia, mind Albánia teljes mértékben készen áll a csatlakozási tárgyalások megkezdésére, ennek sem politikai, sem jogi akadálya nincs.

Ráadásul ez igazi európai érdek is, mert az EU-nak végre valamilyen sikertörténetre van szüksége, főleg a mostani körülmények között, amikor Nagy-Britannia elhagyta az uniót, komoly migrációs nyomással nézünk szembe délről és a koronavírus elleni küzdelem köti le mindenki energiáját

– mutatott rá.

A külügyminiszter kitért rá: vannak, akik arra panaszkodnak, hogy más országok egyre komolyabb befolyással rendelkeznek a Nyugat-Balkánon.

„Nehéz ezekkel a szereplőkkel úgy versenyre kelni, hogy be sem nevezünk a versenybe”

– mondta.

Hozzáfűzte: Európának meg kell mutatnia azt az utat a nyugat-balkáni országoknak, amelyre érdemes rálépniük, és ez az európai integráció.

Közölte:

Biztonsági érdek is, mert a térségen át vezet az egyik fő migrációs útvonal, továbbá politikai érdek is, hiszen a Brexittel először fordult elő az EU történetében, hogy a tagállamok száma csökkent – értékelt.

Arról is beszélt, hogy

mindemellett nem szabad hagyni, hogy a csatlakozási tárgyalások lelassuljanak Szerbiával és Montenegróval, ezekkel az országokkal is új tárgyalási fejezeteket kell nyitni.

Kérdésre a tárcavezető közölte: a koronavírus által létrehozott helyzet nemcsak egészségügyi veszélyt jelent, hanem komoly gazdasági kihívások elé állítja a világot, benne a magyar gazdaságot is. Ezért hozott a kormány gazdasági döntéseket, és a külügyi tárcánál olyan rendelettervezettel készülnek, amely kihasználja, hogy az EU most lazább szabályokat enged a vállalatok és beruházások támogatására, így a munkahelyek megvédése érdekében olyan beruházások ösztönzésére alkalmas támogatásokat tudnak adni, amelyekkel meg tudják védeni az elmúlt években létrejött munkahelyeket – magyarázta.

Azt is mondta:

most is érdemes előremenni és a cégeknek olyan támogatást adni, amelyek további beruházásokra ösztönöznek. Az a kormány, amely a legrugalmasabban, leggyorsabban tud reagálni, nagy versenyelőnyre tehet szert a vírus utáni időszak tekintetében is