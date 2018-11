Harcba száll a Szögi család a lincselőnek ítélt milliókért

A brutálisan meggyilkolt tanár családjának ügyvédje mindent megtesz annak érdekében, hogy a most megítélt összeg ne a gyilkost gazdagítsa.

Mérhetetlen haragot váltott ki a Bors keddi, az olaszliszkai lincselő ötmilliós kártérítéséről szóló cikke, amelyből, ahogy arról mi is beszámoltunk, az is kiderült, hogy az elsőrendű vádlott hamarosan szabadulhat a börtönből, valamint, hogy a Szögi család egy forintot sem kapott a nekik megítélt 46 millió forintból.

Nemhiába várt a szájába repülő sült galambra az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottjaként 17 évre ítélt ifjabb H. Dezső. Egyebet sem kellett tennie, csak megbízást adni egy ügyvédi irodának, hogy rossz tartási körülményei miatt bepereljék az államot. Garantált a siker…

Az Echo Tv Razzia című bűnügyi magazinja számolt be róla először, hogy a férfi 5 millió forintos kártérítési pert nyert. A Bors pedig azt is kiderítette, hogy ifjabb H. Dezső elvileg hamarosan élvezheti is „munkája gyümölcsét”, hiszen kedvezménnyel szabadulhat, akár már jövő júliusban távozhat a börtönből jó magaviseletéért.

A Magyar György és Társai Ügyvédi Iroda számtalan fogvatartott ügyét képviseli a nem megfelelő börtönkörülmények miatt indított eljárások során.

Rengeteg ilyen ügyünk van, legalább nyolcszáz. A különböző bűncselekményeket ilyenkor nem nézzük, nem foglalkozunk azzal, hogy adott esetben mekkora közfelháborodás kísér egy-egy ügyet. Csupán az elhelyezési körülményeket tartjuk szem előtt, csak a börtönviszonyokkal foglalkozunk – mondta a Borsnak az irodát vezető dr. Magyar György. Az irodájukban külön alkalmazott foglalkozik ezen ügyek rendszerezésével. A legtöbb panasz a nem megfelelő tisztálkodási lehetőségekre, a megjelenő rovarokra és az adott intézmények szűkösségére vonatkozik. Ezeket a pereket rendszerint megnyerjük, a sértetteknek, akik jelen esetben az elítéltek, az említett körülmények között eltöltött napok után határozzák meg az összeget – magyarázta Ma­gyar György.

Az ügyvéd elmondása szerint a strasbourgi ügyek jelenleg fel vannak függesztve, mert Magyarország már vállalta a rendezésüket. Az Igazságügyi Minisztérium fizeti ki közvetlenül rajtuk keresztül a sértetteknek azt az összeget, amit a bíróság megállapít. Magyar György az általuk kért sikerdíjak mértékéről nem kívánt nyilatkozni, felvetésünkre, amely szerint ez a megítélt kártérítés 30 százalékát is elérheti, mindössze annyit mondott: ők ennél kisebb sikerdíjakat számítanak fel.

A Szögi családot képviselő dr. Helmeczy László a Borsnak elmondta: amint értesült H. Dezső kártérítéséről, levélben tájékoztatta erről a bírósági végrehajtót. Szögiéknek ugyanis jogerősen 46 milliós kártérítést ítélt meg a bíróság, ebből azonban a mai napig egy fillért sem láttak.

A nyolc elítéltet egyetemlegesen terheli a kártérítés. Magyarán, ha például egyikük nyer a lottón, akkor a teljes, a Szögi családnak járó kártérítés végrehajtható rajta. Elkeserítő a hír, miszerint ifjabb H. Dezső kedvezménnyel szabadulhat. Sosem tett rá kísérletet, hogy rendezze a Szö­giék felé fennálló tartozását, így is kifejezvén megbánását. Ha most egy csepp emberség is volna benne, akkor jelezné a börtönparancsnoknak, hogy a kártérítési perből nyert összeget Szögiék kárenyhítésére szánja. Az pedig teljesen ismert jelenség, hogy bizonyos kollégák szakosodnak az efféle, rabok által indított perekre és tetemes összegeket kaszálnak ezáltal – tette hozzá Helmeczy.

Az ügyvéd arról is beszélt: a 2006. október 15-én meglincselt Szögi Lajos családja minden esztendőben túrával emlékezik a köztiszteletben álló tanárra. A beszédet az a lelkész szokta tartani, aki eltemette Szögi Lajost. Az áldozat özvegye továbbra is óvónőként dolgozik, a lincselést végignéző kisebbik lány ma már gimnazista, testvére – akit az apját meggyilkoló tömeg megerőszakolással fenyegetett – elvégezte az orvosi egyetemet.

