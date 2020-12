Gyújtogatásba, fosztogatásba torkollt az erőszakos tüntetés Párizsban (videó)

Akárcsak a múlt héten, az új közrendvédelmi törvény ellen, a rendőri erőszak, valamint ezúttal – hivatalosan – a létbizonytalanság ellen is tüntettek – ismerteti a körülményeket az Origo.

A Reuters beszámolója szerint nemcsak rendőröket támadtak meg a tiltakozók, hanem kocsikat gyújtottak fel és sorra törték be az üzletek kirakatait. Az alábbi videón az látszik, hogy egy, a tombolást filmezőt is megtámadtak – mutatja be a lap.

Black bloc extremists smash up a grocery store using weapons at the riot in Paris. They assault journalists for filming. pic.twitter.com/cPCZ83M9di

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) December 5, 2020