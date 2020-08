Gyógyszerrel és szakemberekkel segítik a V4-országok a mentést Libanonban

A lengyel katasztrófavédelem készen áll arra, hogy azonnal szakembereket küldjön Libanonba a mentési műveletek támogatására – jelentette be szerdán Mateusz Morawiecki miniszterelnök. A V4NA hírügynökség szerint Lengyelország 39 képzett hegyimentőt, négy mentőkutyát és egy kémiai mentési modult mozgósított, és összesen körülbelül 50 lengyel szakembert tud a helyszínre küldeni – számolt be szerdán a W Polityce lengyel hírportál.



„Mariusz Kaminski belügyminiszterrel úgy döntöttünk, hogy támogatást nyújtunk Bejrútnak. Mindenek előtt orvosi segítségre lesz szükség. A libanoni féllel folytatott konzultációt követően tapasztalt lengyel mentőket is küldünk, akik (korábban) többször segítettek katasztrófák helyszínén” – fogalmazott Morawiecki a Facebookon. „A lengyel szolidaritás olyan tulajdonság, amelyet meg akarunk osztani az egész világgal” – tette hozzá a kormányfő.

„Hatalmas tragédiának” nevezte a több mint 100 ember halálát okozó és mintegy 4000 sérültet eredményező kedd esti, ammónium-nitrát okozta robbanást Andrej Babis cseh miniszterelnök. Babis a közösségi médiában azt írta, egyeztetett Jan Hamácek belügyminiszterrel, és „csak arra várunk, hogy Libanon elfogadja a segítségünket” „Csehország készen áll, hogy az USAR [különleges mentőegység] tagjait Libanonba küldje. Ez 37 embert jelent, köztük öt gépkezelőt. Ha a libanoni fél igényli, (az egység) készen áll arra, hogy (szerda) délután útnak induljon” – írta a cseh belügyminiszter a Twitteren.

