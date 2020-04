Francia repülőgépre lőttek Kongóban

Szombat este szállt volna fel a kongói Agostinho-Neto repülőtérről az Air France egyik gépe, amely francia állampolgárokat szállított volna haza. A hazafelé vezető út azonban nem volt egyszerű az embereknek, a gépre ugyanis rálőttek – szerencsére ekkor sem az utasok, sem a személyzet nem volt még a fedélzeten – írja a V4NA.

Air France A330 damaged after being fired upon at Agostinho-Neto Airport in the Republic of Congo. No injuries reported. https://t.co/g88nMtDbtc pic.twitter.com/tdAfBNJcrf

— Breaking Aviation News (@breakingavnews) April 12, 2020