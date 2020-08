Ezúttal Nógrádban próbálkoztak hírhamisítással a balliberálisok

Újabb hírhamisításra tettek kísérletet a balliberálisok, ezúttal az Ezalényeg.hu Nógrád megyei internetes oldala igyekezett egy elfuserált fejlesztést a helyi Fidesz nyakába varrni Salgótarjánban.

Később azonban rájöhettek, hogy a nógrádi megyeszékhelyet a baloldal vezeti, és a beruházásért is a település a felelős, mert a cikk lekerült a portálról – számol be a Magyar Nemzet.

A lap azt írja, megdöbbentő cikk jelent meg a balliberális Ezalényeg.hu Nógrád megyei internetes oldalán Méteres fű áll a játszóház előtt, kilopták a pénzt a beruházásból címmel.

Az anyag arról szól, hogy bár a salgótarjáni játszóház három hónapja van kész, de üzemeltető nincs, a pályázati pénzt pedig másra költötték. Kiemelték azt is, hogy az épület egy autóval nehezen megközelíthető zsákutcában található, ahol gyakran tilosban parkolnak az autósok. – A játszóház elé tervezett parkoló túl kicsi, és amellett, hogy már benőtte a gaz, rosszul is lett lebetonozva – hangsúlyozták. Kitértek arra is, hogy az önkormányzat hiába hirdet pályázatot a működtetésre, nincsen jelentkező.

Eddig a pontig a cikk sajtótörténeti kuriózumnak tűnt, mert ritkán fordul elő, hogy a szavak szintjén objektivitást és pártatlanságot valló balliberális sajtó egy baloldali vezetésű város félresikerült fejlesztését leplezi le. Mint kiderült, ezúttal sem ez történt, mert jött a cikk szerzőjének megdöbbentő következtetése: „úgy tűnik, csak az építkezésből érte meg lopni a Fidesz-csicskáknak”. Az újságíró ezután újra azt bizonygatta, hogy a rosszul megtervezett épület botrányos és elhanyagolt, a telket dzsungel nőtte be, a környékre vaddisznók költöztek. Végül ismét megnevezi a vélt felelősöket: „a Fidesz-csicskák ismét szegénységi bizonyítványt szereztek”. – Rossz volt a szervezés és a kivitelezés, most pedig kiderült, hogy az építkezést szétlopták – nyomatékosított a szerző.

Nem tudni, hogy az újságíró milyen megfontolásból dolgozta fel a témát, de hogy lyukra futott, az biztos. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a közzététel után nem sokkal az anyag lekerült a balliberális portálról. Fenyvesi Gábor, a salgótarjáni Fidesz–KDNP frakciószóvivője szerint két dolog történhetett. „A szerző nem tudta, hogy a megyeszékhelyet balliberálisok vezetik, vagy azt hitte, hogy a fejlesztést az állam végezte, botrányos módon ezért szeretett volna minket beállítani bűnösnek. Amikor azonban kiderült, hogy a beruházásért a balliberális vezetés a felelős, máris lekerült a cikk a portálról. Ennyire hitelesek ezek a balliberálisok” – idézte a Magyar Nemzet a kormánypárti politikust.

Fenyvesi Gábor kitért arra is: a város már akkor hibázott, amikor előzetesen nem készített hatástanulmányt, és a fejlesztést egy szűk zsákutcában, egy idősek által lakott városrészben valósította meg. „További probléma, hogy a munkálatok közben a beruházás megdrágult, a több tíz millió forintos többlet költséget pedig hitelből fedezték” – emelte ki a politikus.

Hozzátette: a túlárazás nem először fordul elő Salgótarjánban, mert a Salgó úti kolóniák felújításánál csaknem háromszázmillió forintot költöttek el 17 lakás felújítására.

Borítókép: illusztráció