Ezért nincs Karácsonynak jogsija, többször is megbukott a vizsgán

Sokak szerint ezért sem kedveli az autósokat a főpolgármester, ezért is próbálja a lehető leginkább kiszorítani őket. Az egykori gépjárműoktatók szerint folyton bizonytalankodott, sőt félt autóvezetés közben, ezért kellett többször is megbuktatni. Aztán a sokadik hiábavaló próbálkozás után örökre lemondott a jogosítványról. Közben meg kitalált egy mesét, hogy miért is nem akar ő autót vezetni.

Nyilvánvalóan valamiféle zsigeri ellenszenv vezeti a főpolgármestert az autósokkal kapcsolatban. Soha egyetlen gondolata nincs arról, hogy az ő életüket könnyítse, vagy hogy gyorsítsa az akadozó forgalmat. Ebben nagy szerepe kell legyen annak, hogy képtelen volt jogosítványt szerezni – vélekedik a Ripost. A portál úgy tudja, Karácsony Gergely pedig többször is nekifutott a jogosítványszerzésnek. A lap információi szerint a KRESZ-vizsgán – itt sem elsőre – még valahogy, a lécet súrolva átbirkózta magát, de aztán csúnya kudarc lett a vége. Az oktatók – akiket sikerült a lapnak megtalálnia – kint a forgalomban, a gyakorlati oktatáson láthatták Karácsonyt. Főként arra emlékeznek, hogy folyton bizonytalankodott, nem merte felvenni a tempót, késve döntött egy útkereszteződésben, nem tudta eldönteni, hogy kinek van előnye. Egyszer még arra is rákérdeztek, hogy minden rendben van-e a szemével, tényleg megkapta-e az orvosit. „Olyan volt, minta nem látna rendesen" – idézte fel az egyik gépjárműoktató. Nem csoda, hogy többször is bukás lett a vége, egyetlen oktató sem merte vállalni a rizikót, hogy jogosítványt kapjon. A Ripost forrásai bizonytalanok abban, hogy hányszor is bukott meg Karácsony a vizsgán. De hogy többször, az biztos. Kétszer biztosan, ez bizonyítható, de van, aki szerint négyszer is nekiszaladt, mert másik iskolában is próbálkozott, hátha nem vele van a baj, de hiába. Mindig bukás lett a vége. A nyilatkozók szerint ugyanaz volt a baj minden alkalommal. Karácsony félt és bizonytalankodott, nem tudott egyértelmű döntéseket hozni vezetés közben, például amikor a Nagykörúton komoly forgalomban kellett vezetnie. A többszörös kudarc után Karácsony egyszer csak feladta, amit azzal indokolt az oktatók előtt, hogy „ő most már tudja, nem erre született". A Karácsonyt megbuktató oktatók később megdöbbenve hallották azt a „hivatalos" magyarázatot, hogy azért nincs jogosítványa, mert nem is akarja, hogy legyen. Még azt is hozzáköltötte, valószínűleg a PR-tanácsadók javaslatára, hogy azért nem akar vezetni, mert gyerekkorában az édesapját súlyos baleset érte. Arról tudatosan hallgat, hogy hiába próbálkozott, hogy többször is megbukott a vizsgán, hogy minden oktató egyértelműen alkalmatlannak minősítette az autóvezetésre. Propagandavideó arról, miért nincs Karácsony Gergelynek jogosítványa: Karácsony Gergely főpolgármester érkezik kerékpárral hivatalának átadás-átvételére 2019. október 17-én

