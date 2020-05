Ezek a polgármesterek vettek el az óvónők pénzéből

Erzsébetvárosban a járványhelyzet alatt több tízmillióért kötöttek szerződést Czeglédyékkel.

Miközben több ellenzéki vezetésű településen, kerületben jut pénz zsíros megbízási szerződésekre, megemelt vezetői fizetésekre vagy megkérdőjelezhető fejlesztésekre, más területen megszorítanak. Van, ahol egy sor önkormányzati dolgozó – köztük óvodapedagógusok – bérét csökkentették, egyik-másik helyen jelentősen – írja a Magyar Nemzet.

A vírus elleni küzdelem helyett a párttárs ügyvédi irodáját tömik ki tízmilliókkal – így kommentálta korábban a lapnak Bajkai István kormánypárti országgyűlési képviselő a Fidesz erzsébetvárosi szervezetének elnöksége nevében, hogy Niedermüller Péter, a kerület DK-s polgármestere csaknem 30 millió forintos szerződést kötött a Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával. A fideszes politikus úgy fogalmazott: a szerződés megkötése nem volt indokolt, amit felelőtlen gazdálkodásnak is minősített a parlamenti képviselő.

Az ügyben a kormányhivatal vizsgálatot indított, és megállapította, Niedermüller törvényt sértett, amikor a szerződést megkötötte. Ezt a kormányhivatal azzal indokolta, hogy Niedermüller a veszélyhelyzet idején fennálló jogköreire hivatkozva átruházott hatáskörben, polgármesteri döntésként kötötte meg a szerződést. Abból ugyanis kitűnt, hogy tartalma általános feladatellátásra vonatkozik, ebből következően az a veszélyhelyzetben jelentkező feladatokon túlmutat.

A kormányhivatal törvényességi felhívásában felszólította a polgármestert, harminc napon belül szüntesse meg a törvénysértést, és helyezze hatályon kívül a döntésről szóló jogsértő határozatot. A Gyurcsány család és a DK ügyvédjének irodájával kötött szerződés annak tükrében is megdöbbentő, hogy a Magyar Nemzet információi szerint a kerületben dolgozó óvodapedagógusoknak, a megváltozott munkabeosztások következményeként, csökkenhetett a fizetésük. Annyi azonban biztos, hogy az éves szinten 100 ezer forintos ruhapénzt és a korábban szociális területen és óvónőknek adott Erzsébetváros-pótlékot már a veszélyhelyzet elrendelése előtt megszüntették.

Jöhet a politikai tisztogatás?

Ózdon Janiczak Dávid (Jobbik) polgármester kezdeményezésére május elsejétől 25 százalékkal csökkent az óvodai, a kulturális ágazatban és a sport területén dolgozó önkormányzati alkalmazottak fizetése. Ezt úgy érték el, hogy áttették a dolgozókat 8 órásból 6 órás foglalkoztatásba. Csuzda Gábor ózdi Fidesz-KDNP frakcióvezető lapunknak kiemelte: a gond az, hogy a döntést nem a veszélyhelyzet idejére, hanem határozott időre, augusztus 31-ig hozták meg. Hozzátette: azoknak a dolgozóknak, akik nem fogadták el a szerződésmódosítást, fizetés nélküli szabadságra kellett menniük.

Hódmezővásárhelyen Márki-Zay Péter, balliberális polgármester a veszélyhelyzeti rendeletre hivatkozva is a körülbelül háromszáz önkormányzat dolgozón igyekezett spórolni, akik elé három megoldást tárt. A közalkalmazottak és köztisztviselők választhattak, hogy a bérük 25 százalékának megfelelő „települési segélyért” otthon maradnak, 50 százalékos bérért 4 órát dolgoznak, vagy kérik a teljes fizetést. Utóbbi esetben 4 órát a saját munkakörükben dolgozhattak, 4 órában pedig „önként jelentkezhettek” a városi mobil munkacsoportba, olyan városüzemeltetési feladatokra, mint ételkihordás vagy parkgondozás. A többség a négyórás foglalkoztatást választotta, ráadásul hivatalosan önként tette ezt. Márki-Zay mindezek után közölte, hogy létszámleépítés is lesz. Ráadásul, ezt érdekes megközelítésben tette, a polgármester ugyanis azt mondta, bár eddig nem akartak politikai tisztogatást végrehajtani, most viszont a hatékonyság okán meg kell nézzék, hogy hol lehet még csökkenteni a kiadásokon.

Van, amire jut pénz

A Jobbik és Márki-Zay társaságába tartozó Lengyel Róbert által vezetett Siófokon május 1-től lecsökkentették a hivatali dolgozók teljes munkaidejét 40-ről 32,5 órára, arányosan a bér is így csökkent, és home office-ban dolgoztak. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíját is 50 százalékkal csökkentették, de információink szerint a polgármester fizetéséhez nem nyúltak hozzá. Május 18-tól rendelték el a normális munkavégzést, azaz az alkalmazottaknak be kell járni a hivatalba ismét dolgozni.

A Momentumos Nyirati Klára által vezetett bajai önkormányzatnál öt munkatárstól váltak meg, és egyes munkakörökben 8 óráról 6 órára csökkentették a munkaidőt.

Megírtuk korábban, hogy miközben saját hivatalát felújítja, az önkormányzati intézmények dolgozóit fizetés nélküli állásidőre küldte Matkovich Ilona, Vác fél éve megválasztott, balliberális polgármestere. A sokak felháborodását kiváltó felújítással párhuzamosan Matkovich Ilona a döntés mellett azzal érvelt, hogy állásidőt kell elrendelni, és a teljes fizetést meg kell vonni majdnem minden közalkalmazottól és munkavállalótól, aki olyan intézménynél dolgozik, amelynek működése a járvány alatt szünetel. Ez jól illeszkedik abba a képbe, amelyet a balliberális vezetés tavaly őszi megválasztása óta kiállít magáról. Hatalomra kerülésük óta megemelték saját juttatásaikat, növelték az alpolgármesterek számát, és közben megemelték a vállalkozások adóit, számos terület támogatását viszont csökkentették, így például kevesebbet költenek a szociális ellátásra, a színházra, kulturális egyesületekre, kiállításokra.

Lehet másképpen is takarékoskodni

Beszámoltunk korábban arról is, hogy a borsodi megyeszékhelyen az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holdingnál áprilistól leginkább a fizikai dolgozók bérét csökkentették 10-50 százalékkal. Ennek részleteiről a balliberális vezetésű városban nem számoltak be, csak annyit mondtak, hogy a bércsökkentés eltérő mértékű, amelynek alapelveit egy igazgatósági határozattal elfogadott munkáltatói előterjesztés rögzíti, de lapunk úgy tudja, hogy a vezetők bérét jobban megkímélték.

Ehhez képest Nagy-Majdon József, Bátonyterenye Fidesz-KDNP-s polgármestere korábban arról döntött, hogy a polgármesteri és alpolgármesteri költségtérítést a járványhelyzet alatt a védekezésre fordítják. – Az önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíját – újratárgyalásig – 0 forintban határozom meg. Döntöttem arról is, hogy a városi cégek vezetőivel egyeztetve a megállapított fizetésük 70 százalékát kapják a járványhelyzet végéig. A felügyelőbizottságok tagjai ezalatt az időszak alatt nem kapnak tiszteletdíjat – fogalmazott a kormánypárti polgármester. Nagy-Majdon József határozott arról is, hogy az építményadó befizetését elengedi a lakosság számára 2020-ban.