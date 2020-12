Exit poll: mind a szociáldemokraták, mind a liberálisok győztesnek tekintik magukat

Mind a román Szociáldemokrata Párt (PSD), mind a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a romániai parlamenti választások győztesének tekinti magát a pártelnökök első nyilatkozatai szerint, miután az exit poll eredmények szerint a két politikai erő fej-fej mellett küzd a győzelemért.

A becslés szerint első helyen a PSD végzett a szavazatok 30,5 százalékával, míg a PNL a voksok 29 százalékát kapta.

Marcel Ciolacu, a PSD elnöke szerint a vasárnap leadott szavazatok azt mutatják, hogy a román választók szerint változásra van szükség. Ciolacu úgy vélte, hogy a választók szankcionálták a kormányt, amely „csúfot űzött a járványhelyzet kezeléséből”. Hozzátette: olyan kormányra van szükség, amely képes megoldani a valódi kihívásokat, majd megköszönte a választóknak, hogy legyőzték a járvánnyal szembeni félelmeiket és megértették, „mennie kell a Ludovic Orban vezette kabinetnek”. Ciolacu nem kívánt nyilatkozni arról, hogy kivel folytatnak koalíciós tárgyalásokat. Mint mondta, előbb meg kell várni a végeredményeket és tisztán kell látni a parlament összetételét.

Ludovic Orban, a PNL elnöke szerint a liberálisok tekinthetők a választások győztesének. Emlékeztetett, hogy az exit poll becslések nem tartalmazzák az urnazárás előtti másfél órában leadott szavazatokat, és a külföldi voksokat sem, ezért bízik abban, hogy a végeredmény szerint a liberálisok a megmérettetés győztesei. Rámutatott: bízik abban, hogy a PNL képes lesz koalíciót alkotni más pártokkal. Orban szerint a PNL a demokratikus, az EU és a NATO iránt elkötelezett politikai erőkkel hajlandó együtt kormányozni.

Dacian Ciolos, a rendszerkritikus Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a liberális PLUS alkotta USR-PLUS választási szövetség társelnöke is győzelemként értékelte pártja választási szereplését, hiszen a négy évvel ezelőtti eredményhez képest most arra számítanak, hogy kétszer nagyobbra nő a parlamentben a súlyuk. Ciolos leszögezte, az USR-PLUS nem szándékszik tárgyalni a PSD-vel kormánykoalíció alakításáról. Dan Barna, az USR-PLUS másik társelnöke szerint a választási eredmények szerint pártjuk nélkül nem lehet reformokat végrehajtani Romániában. Hozzátette: a végeredmények alapján akár 18-20 százalékos eredményre is számítanak.

George Simion, a nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke bizakodóan nyilatkozott, hogy bejutnak a parlamentbe, ami – mint mondta – hatalmas győzelemnek számít tekintettel arra, hogy egy évvel ezelőtt alapították a pártot. Leszögezte, hogy a magát konzervatív keresztény pártnak tekintő politikai erő nem fogja elárulni szavazóit és egyetlen lehetséges koalíciónak sem lesz része.

Victor Ponta, a baloldali Pro Románia elnöke és Eugen Tomac, a jobboldali Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke is bizakodóan nyilatkoztak arról, hogy végül sikerül átlépniük a bejutási küszöböt, miután az exit poll felmérések mindkét pártot 5 százalékon mérték. Óvatosságra és éberségre intették megfigyelőiket, és reményüket fejezték ki, hogy a szavazatok megszámolása során nem történnek csalások.