Embercsempészeket vettek őrizetbe Lengyelországban

Tavaly több mint félmillió forint bevételük volt a kertből / 28 perce

Idén is nö­vénytermesztéssel kapcsoló­dott be a község önkormányzata a Start-munkaprogramba. Az általános iskola melletti területen, a fóliasátorban már szépen növekednek a paprikák, paradicsomok és a hagyma is alakul.