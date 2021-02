Eljárás indult Szabó Bálint eltűnése miatt

Személyi szabadság megsértésének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen indított eljárást a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság Szabó Bálint eltűnése ügyében.

Egyelőre még nem tudni, hogyan tűnt el a képviselő – ismertette a Délmagyar.

Szabó Bálint hétfőn reggel 8 órára hívott össze sajtótájékoztatót. A meghívóban, és a vasárnap este megosztott videójában is arról beszélt, hogy „egy helyi oligarchának játssza át a Cserepes sori piac területét Botka László” polgármester. Erről leleplező dokumentumost is ígért, és kijelentette, hogy hétfő reggel megnevezni azokat a vállalkozókat, korrupt politikusokat, akik miatt be kellett zárni a piacot – emlékeztet a portál.

Azt is elárulta, hogy a polgármesterrel szemben vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett, illetve rágalmazásért feljelentette, mert hazudott a Cserepes sori piaccal kapcsolatban. A sajtótájékoztatóra azonban nem érkezett meg, sőt elérhetetlenné vált, a telefonját is kikapcsolta. Végül a felesége jelentette az eltűnését a rendőrségen, ahol ki is adták az ilyenkor szokásos körözést. Néhány óra múlva viszont előkerült a képviselő, akiről azóta sem tudni semmit. Sajtóhírek szerint egy ideig a makói kórházban ápolták – részletezték.