Elhatárolódott Varga Ivett a Draskoviccsal közös nyilatkozatától

Újabb gyanús közleményt adott ki Karácsony Gergely főpolgármester hivatala.

Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója visszavonta az állítólag általa aláírt, és a Főpolgármesteri Hivatal által az MTI-nek elküldött, a Magyar Nemzetet támadó közleményét. A dokumentumot Draskovics Tibor igazgatósági elnök is jegyezi, aki illetéktelenül avatkozott be egy a cégnél esélyegyenlőségi – zaklatási – ügyben folytatott vizsgálatba – írja a Magyar Nemzet.

Ráadásul Karácsony Gergely hivatala újabb, bővített, lapunkat továbbra is támadó közleményt is kiadott, amelyen azonban újra szerepeltették a közlekedésszervező cég vezetőjének aláírását. Az elmúlt napokban nem ez az első olyan levél Karácsony Gergely főpolgármester hivatalából, amelynek hitelessége megkérdőjelezhető.

Varga Ivett, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója visszavonta a Draskovics Tibor, igazgatósági elnökkel közösen kiadott közleményét, amelyben egyebek mellett hazugnak és politikailag motiváltnak nevezték a Magyar Nemzetnek a zaklatási ügy körüli szabálytalanságokról – köztük Draskovics illetéktelen beavatkozásairól – megjelent cikkét.

Ezúton visszavonom a mai MTI közleményt, annak tartalmától és az általa generált médiatartalmaktól teljes mértékben elhatárolódom – jelentette ki Varga Ivett a távirati irodának.

A BKK vezérigazgatójának friss nyilatkozatát másfél órával megelőzően a Karácsony Gergely főpolgármester hivatala közleményében még azt állította, hogy a vizsgálat alapján a BKK vezérigazgatója, az összeférhetetlenségi szabályok betartása érdekében, nem hozhatott döntést. „Ezért hárult szerep – munkáltatói döntés alapján – a BKK Igazgatóságának elnökére.

A vizsgálat a városvezetés által elvárt szigorú szabályok betartása mellett, civil szakértő bevonásával, az áldozatok személyiségi jogainak védelmét a legnagyobb mértékben biztosítva történt” – olvasható az állítólag Varga Ivett és Gyurcsány mindenese, Draskovics Tibor igazgatósági elnök által közösen jegyzett levélben.

A vizsgálatnak egyébként munkajogi következményei is lettek. A BKK vezére által visszavont, Karácsony hivatalából származó közleményben azt is leírták, hogy „a Magyar Nemzet sugalmazásával ellentétben, a Főváros és a BKK vezetése elkötelezett annak feltárásban és kivizsgálásában, hogy kit milyen mértékű felelősség terhel azért, hogy az előző városvezetés és korábbi BKK-menedzsment időszakában közel tízmilliárd forintot szórtak el a budapestiek pénzéből egy soha el nem készült, későbbi felhasználásra is alkalmatlan e-jegyrendszerre. Ezt a tényfeltáró vizsgálatot semmiféle hazug, személyeskedő politikai támadás megakadályozni nem tudja és nem is fogja”.

Közben a Főpolgármesteri Hivatal – hogy még nagyobb legyen a zavar – újabb közleményt adott ki. Az új, a Magyar Nemzetet továbbra is támadó kommünikébe, amelyen továbbra is szerepel Varga Ivett aláírása, belekerült az a kitétel is, hogy a szexuális zaklatási ügy kezelését – amelynek része volt az esélyegyenlőségi bizottság eljárása, és Draskovics döntéshozói szerepe – jelenleg a BKK felügyelőbizottsága vizsgálja.

Sőt, azt is megüzente a főváros, – Varga Ivettre is hivatkozva –, hogy „Az alaptalan, mocskolódó vádaskodás miatt a BKK igazgatóságának elnöke megteszi a szükséges jogi lépéseket”.

Mint azt a Magyar Nemzet megírta, Draskovics Tibor politikai céljaira használhatta fel a BKK-nál kipattant zaklatási ügyet, amellyel az útjában álló, a vezérigazgatóval magánéleti kapcsolatban lévő Nagy Zsolttól szabadulhatott meg. Az elbocsátásig az elektronikus jegyrendszert vezető Nagy szerint Draskovics áll az ellene folytatott vizsgálat súlyos szabálytalanságai mögött.

Ezt támasztja alá egyebek mellett, hogy a bizottság jelentését is Gyurcsány egykori mindenese értékelte.

Egyetlen munkavállaló – Draskovics bizalmasának titkárnője – panaszolt fizikai inzultust, a verbális zaklatást jelentő négy nő közül pedig az egyik visszavonta a vallomását. Nagy Zsolt jogorvoslati kérelme után belső vizsgálat indult, ám Karácsony leállíttatta azt.

Az sem mellékes, hogy Nagy Zsolt pél­dául az év elején jelezte: a jegykiadó automatákra kiírt új közbeszerzés jócskán túlárazott, s az ügyben indult audit megállapította a Draskovics bizalmasának tartott akkori vezérigazgató-helyettesnek, Kerékgyártó Jánosnak a felelősségét.

Draskovics Tibor az Indexnek tagadta a Magyar Nemzet cikkében írtakat,

ám a szabálytalan eljárásával kapcsolatos konkrét állítások egyikét sem cáfolta meg.

A fentiek alapján pedig az is kérdéses, hogy kinek a gépén készült a Főpolgármesteri Hivatalban a mostani, visszavont, majd újraírt közlemény, amellyel közben aláírója sem értett egyet.

Ismert, a múlt héten megjelent egy, a Pesti úti idősotthonban történt súlyos járványügyi helyzettel kapcsolatos levél, melyet a fővárosi intézmény vezetőjének tulajdonított Karácsony Gergely, de kiderült, hogy Gyurcsány másik korábbi bizalmi embere, Gál J. Zoltán főpolgármesteri főtanácsadó gépén készült, – ahogy Karácsony Gergely később fogalmazott – hogy „közölhető” legyen.