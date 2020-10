Donald Trumpot katonai kórházba szállították

Donald Trump amerikai elnököt helyi idő szerint pénteken délután a Washingtonhoz közeli bethesdai katonai kórházba szállították, miután koronavírus-fertőzést állapítottak meg nála és a feleségénél – jelentette be a Fehér Ház.

A kiadott közleményt aláíró Kayleigh McEnany szóvivő leszögezte, hogy

az elnök változatlanul jó hangulatban van, végigdolgozta a napot, a fertőzés tünetei pedig változatlanul enyhék.

A tájékoztatás szerint Trump elővigyázatosságból, orvosai tanácsára ment kórházba, ahol néhány napot tölt, azonban onnan továbbra is ellátja feladatait. McEnany hozzáfűzte: az elnök és a first lady, Melania Trump hálásan köszöni a támogató üzeneteket.

Az elnök az enyhe lefolyású Covid-19 elleni kezelésre alkalmazott Remdesivirt kapja, ezt hajnali közleményében az orvosa is megerősítette, aki azt is közölte, hogy Trumpnak nincs szüksége oxigénre.

„Örömmel tudatom, hogy az elnök jól van”

– fogalmazott Sean Conley.

Mielőtt a Bethesdában lévő Walter Reed katonai kórházba szállították helikopterrel az elnököt, Conley közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy poliklonális antitest készítményt adagoltak Trumpnak, aki az infúziós kezelés után is jól volt. Emellett cinket, D-vitamint, aszpirint és még két másik szert kapott.

Conley szerint az elnök csak fáradékonyságra panaszkodik.

A first ladynek nem javasolták, hogy elővigyázatosságból kórházba menjen.

Melania Trump szintén láztalan, enyhén köhög és fejfájása van.

Trump a kórházba indulás előtt a Twitteren rövid videót tett közzé, amelyben bejelentette, hogy kórházba megy, éjjel pedig azt írta a mikroblogban: „minden jól megy, azt hiszem”.

Közben elemzők számba vették, hogy az elnök környezetében korábban kik fertőződtek meg. A Politico című lap összeállítást is készített erről. Eszerint Robert O’Brien nemzetbiztonsági tanácsadó a nyáron fertőződött meg, szintén enyhe tünetei voltak, és augusztus elején már vissza is térhetett a munkába. Katie Miller, Mike Pence alelnök tanácsadója és Trump egyik főtanácsadójának, Stephen Millernek a felesége még májusban fertőződött meg. Átesett a vírusfertőzésen Kimberly Guilfoyle, az elnökválasztási Trump-kampány egyik munkatársa, az elnök legidősebb fiának élettársa, Tom Phillipson, a Fehér Ház gazdasági tanácsadó testületének elnöke, aki a felépülése után vissza is vonult, és találtak fertőzöttet az amerikai haditengerészetnek az elnöki helikopteren szolgálatot teljesítő tagjai között, valamint a Fehér Ház kávézójában is.

Még a nyáron átesett a koronavírus-fertőzésen Amy Coney Barrett, az új alkotmánybíró-jelölt is.

Pénteken Ronna McDaniel, a Republikánus Országos Bizottság vezetője – aki gyakorlatilag a republikánus pártelnök – jelentette be, hogy pozitív lett a vírustesztje.