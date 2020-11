Dömötör Csaba: kiapadhatatlannak tűnik a baloldal álhírzsákja

A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára ismét lemondásra szólította fel a kamuvideós Korózs Lajost.

A kamuvideójáról és hamis statisztikáiról elhíresült Korózs Lajos egy állítólagos kórházigazgatótól kapott adatokra hivatkozva azt mondta a Parlament keddi ülésén tett napirend előtti felszólalásában, hogy az elmúlt tíz napon többen haltak meg koronavírusban hazánkban, mint a többi betegségtípusban. Az MSZP képviselője a Magyar Nemzet tudósítása szerint azt is kifogásolta, hogy öt százalék fölött van a pozitív tesztek aránya szeptember óta. Szerinte három emberből egy garantáltan fertőzött volt, pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) öt százalék körüli fertőzöttségi arányt tart megengedhetőnek. – A számok és statisztikák mögött emberek vannak – hívta fel a figyelmet Korózs Lajos.

Válaszában Dömötör Csaba arról beszélt, hogy a kormány gondoskodott megfelelő mennyiségű védőfelszerelés hazánkba érkezéséről, és megduplázta az egészségügyi dolgozók bérét.

– Mindenkinek az életéért küzdeni fogunk, legyen szó fiatalokról vagy idősekről

– mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára, aki szerint

az ellenzék az Országgyűlésben is méltatlan és szívtelen módon emberek halálával kampányol.

A kormány döntéseinek meghozatalakor minden esetben a járványügyi szakemberekkel egyeztet, és Magyarország a fertőzöttséget figyelembe véve hamarabb lépett a szigorító intézkedések meghozásakor, mint a nyugat-európai államok – jelentette ki Dömötör Csaba.

Emlékeztetett: Korózs Lajos kamuvideót mutatott be tavasszal. – Ezt az álhírt az ellenzék Szabó Tímea révén behozta az Országgyűlésbe is, és a nyugati média is átvette. Majd amikor az ellenzék lebukott, eltüntették a videót, amely betonba öntött politikai szimbóluma annak, hogy a baloldal a járvány alatt bizonytalanságot akar kelteni a magyarokban. Semmilyen eszköztől nem riadnak vissza, és nincs olyan határ, amit ne lépnének át. Álhíreket terjesztettek a vakcinákról, a lélegeztetőgépekről és a tesztekről is – mondta.

A baloldal álhírzsákja kiapadhatatlannak tűnik

– fogalmazott Dömötör Csaba, kiemelve:

az ellenzéki képviselők személyes felelősséget viselnek ezért.

Elmondta: nincs olyan parlament ma Európában, amelyben egy ilyen gyalázatos hazugságkampány után helyén maradhatna a népjóléti bizottság elnöke, és felszólította Korózs Lajost, hogy mondjon le a bizottság vezetéséről.