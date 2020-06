Büntetőfeljelentést tesz az EMMI az MSZP hamisított videója miatt

Az elhangzott valótlan állítások a veszélyhelyzet idején különösen alkalmasak a társadalomban indokolatlan nyugtalanság keltésére.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma büntetőfeljelentést tesz rémhírterjesztés miatt ismeretlen tettes ellen az MSZP Facebook-oldalára felkerült videó miatt – áll a tárca közleményében, amelyben azt írják: a baloldal a hírhamisításra is hajlandó azért, hogy támadja a kormányt – írja az Origó.

A videóban elhangzott hamis állítások a veszélyhelyzet idején különösen alkalmasak a társadalomban indokolatlan nyugtalanság keltésére, az egészségüggyel szembeni közbizalom aláásására, ezen keresztül a járvánnyal szembeni védekezés hatékonyságának lerontására – írja a minisztérium.

„Az állítások, valamint az, hogy a nyilatkozó személy ”mentőtisztként„ fogalmazta meg őket, súlyosan sértették továbbá az egészségügy egész szervezetrendszerét, sárba rántva az egészségügyi dolgozók szakmai becsületét, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma visszautasít”

– teszik hozzá, majd úgy fogalmaznak,

sajnálattal látják, hogy a baloldali pártok most már odáig mennek, hogy akár hírhamisítást végeznek, csak azért, hogy a kormányt támadják.

Az EMMI közleményében kiemelte, hogy a baloldalra nem lehetett számítani a járvány alatt.

Mint ismert, vasárnap délután a szocialista párt egy drámai hangú kisfilmet tett közzé a közösségi oldalán, amelyben Korózs Lajos, az Országgyűlés népjóléti bizottságának elnöke a magát mentőtisztnek kiadó Németh Athinával beszélgetett a magyar egészségügy helyzetéről.

Többek között azt állította, hogy tíz hazaküldött betegből kilenc meghal. Miután a teljes baloldali propagandahálózat átvette a hírt, az OMSZ közleményben jelezte, hogy a nőt egyetlen megkérdezett mentős sem ismeri, és nem szerepel sem a szervezet, sem a magyar egészségügyi szakdolgozók nyilvántartásában. A nő által megnevezett magánszolgáltató is ezt nyilatkozta.

Az Origó megírta, hogy a mostani botrány kísértetiesen hasonlít a bajai álvideó ügyére, és azt is, hogy évekkel ezelőtt kollégájukat is megpróbálta becsapni Németh Athina. Nyilvánvaló: ahogy Sztankay Ádám rájött, hogy megpróbálják átverni, az MSZP-nek is pontosan tudnia kellett, hogy a nő nem mond igazat.