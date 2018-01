A szombati hamis – de ennek ellenére óriási pánikot keltő – jelzés után változtattak.

A szombati hamis rakétariadó után biztonságosabb riasztási rendszert vezettek be Hawaiin.

A hamis riadóért felelős személy nevét ugyan nem hozták nyilvánosságra, de a katasztrófa-elhárítási hivatal hawaii részlege hétfőn tudatta: az illetőt átmeneti időre áthelyezték. A szombati hamis riadó utáni vizsgálat kiderítette, hogy az alkalmazott véletlenül rossz gombot nyomott meg.

A máris foganatosított új intézkedések értelmében ezentúl a riadóztatási rendszer működésbe léptetéséhez két ember kell: egyikük kiadja a riadót, a másikuk pedig megerősíti a riadó tényét. A hivatal megváltoztatta az esetleges hamis riadó után kiadandó azonnali értesítés rendjét is. Szombaton helyi idő szerint a reggeli órákban Honoluluban a katasztrófa-elhárítási hivatal azzal riadóztatta a lakosságot és a turistákat, hogy ballisztikus rakéta közeledik Oahu szigete felé – ahol Hawaii fővárosa, Honolulu is található -, ezért mindenki azonnal vonuljon fedezékbe. A riadót a helyi televízió is közzétette, és eljuttatták a mobiltelefonokra is. Perceknek kellett eltelniük, mire lefújták a riadót, és az információ csupán 38 perc múltán jelent meg a mobiltelefonokon, illetve a helyi televízióban.

David Ige kormányzó bocsánatot kért a tévedésért és az azonnal megindított vizsgálat kiderítette, hogy emberi mulasztás történt. Az is kiderült, hogy a katasztrófa-elhárítási hivatalban műszakváltás volt, és az újonnan munkába állt alkalmazott rossz gombot nyomott meg a számítógépen.

Tulsi Gabbard, Hawaii demokrata párti képviselője egy televíziós interjúban részletesen beszámolt arról, milyen pánik és rémület lett úrrá az Oahun élőkön, és azonnali párbeszédet szorgalmazott Washington és Észak-Korea között. Donald Trump elnök – akit azonnal tájékoztattak a kialakult helyzetről – vasárnap este újságíróknak azt mondta: a szövetségi kormány részt vesz a hamis riadó miatti gondok rendezésében, de nem bocsátkozott részletekbe.

Hawaiin az észak-koreai rakéta- és atomfegyverprogram miatt tavaly szeptembertől helyezték készenlétbe a riadóztatási rendszert, decemberben pedig ismét elővették a hidegháború idején használt szirénákat is. Növekvő aggodalommal figyelik az Észak-Korea felől érkező fenyegetettséget Alaszkában is. Hawaii és Alaszka ugyanis az a két amerikai tagállam, amely a legközelebb esik Észak-Koreához.