Be akarják venni a székelyek Európát

Egy héten belül eldőlhet, hogy a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampánycsapata mely országokban igyekszik elérni a jogszabályban rögzített limitet, ha a nyáron újraindul az aláírásgyűjtés.

Emlékezetes, a petíció tavaly május 7-én indult és egy évig tartott. Az aláírások az első tíz hónapban rendkívül lassan gyűltek, de utána a Pesty László kampányfőnök vezette csapat emberfeletti munkát végzett, és a márciusban kitört koronavírus-járvány ellenére az online térben is átlépte a szükséges egymilliós határt. A gond azonban az volt, hogy csak három országban – Magyarországon, Romániában és Szlovákiában – sikerült elérni a vonatkozó jogszabályban előírt limitet, további négyben azonban nem − emlékeztet a Magyar Nemzet.

A Székely Nemzeti Tanács a tavaszi aláírásgyűjtés hajrájában kérelmet adott be, hogy a koronavírus-járvány miatt engedélyezzék az akció folytatását. Az Európai Bizottság május 20-án azt javasolta, hogy a jelenleg is zajló európai polgári kezdeményezések a határidejét hat hónappal tolják ki. A bizottsági javaslatot követően az Európai Tanács és az Európai Parlament is dönt az ügyről, ám szinte biztos, hogy ezen intézményekben is méltányosan határoznak. Vagyis

a Székely Nemzeti Tanács a nemzeti régiókért indított európai polgári kezdeményezése is minden bizonnyal megkapja a kért, plusz féléves időt a további aláírásgyűjtésre.

A tét mindenesetre óriási, hiszen ha a petíció sikeres lesz, akkor lehetőség nyílhat arra, hogy a tagállamok őshonos nemzeti kisebbségei által lakott régiók alanyi jogon pályázhassanak európai uniós támogatásokra.

Pesty László a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy bár várhatóan egy héten belül valóban ki fognak választani négy országot, amelyre jobban koncentrálnak majd, de a kampányt az egész Európai Unióban folytatni fogják. A munkára már nagyon készülnek, a kampányfőnök szavai szerint az ehhez szükséges szürkeállomány összeállt.

„Ezzel a lehetőséggel élnie kell, hiszen egy olyan kis nép, mint a székely, egy hatalmas politikai és kulturális térben kommunikálhat önmagáról. Ezt ki kell használni, meg kell mutatni, hogy van szavuk, ehhez viszont négy erős kampányt kell vinniük” – hangsúlyozta. Hozzátette: a munka már folyik, a Hosszú Katinka fémjelezte kampányfilm már elérhető a világhálón.

Kérdésre a kampányfőnök elmondta azt is, hogy a mai tudásuk alapján márciusig, papíralapon körülbelül 250 ezer aláírás gyűlt össze, ebben a külföldön összegyűlt támogatók is benne vannak.

Borítókép: Résztvevők székely zászlót feszítenek ki az erdélyi székely szabadság napjának budapesti szimpátiarendezvényén a Hősök terén 2020. március 10-én. Az eseményt a Székelyföldért Társaság szervezte.