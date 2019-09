Balliberális paródia áldozata lett az I. világháborús hősök pécsi sírhelye

Ágoston Andrea, a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje, Péterffy Attila MSZP-DK által segített polgármesterjelölt egyik főtámogatója ezúttal az I. világháborús katonák pécsi sírjairól posztolt.

Az Orbán Viktor halálát kívánó pécsi balliberális jelölt, Ágoston Andrea, a Mindenki Pécsért Egyesület jelöltje, Péterffy Attila MSZP-DK által segített polgármesterjelölt egyik főtámogatója ezúttal az I. világháborús katonák pécsi sírjairól posztolt, s a kép alatt az olvasható: „Köszönjük, hogy mindannyian ránk szavaztok, Fidesz-KDNP”. A politikus korábban Orbán Viktor halálát kívánva osztott meg egy fotót – olvasható a Pecsma.hu összefoglalójában.

– Nix ugribugri, Viktor – mint korábban mi is megírtuk, ez volt olvasható azon a képen, amin Orbán Viktort egy sírgödörbe lökve ábrázoltak, amit meg is osztott az az Ágoston Andrea, aki Mellár Tamás MSZP-P-s politikus jobbkeze és a Mindenki Pécsért Egyesület képviselőjelöltje egyben. Ágoston Andrea már a rendőröket is elküldte a „kur.a anyjukba”, vagy éppen a neki nem tetsző újságírókat a „redves p.csába”.

A politikustól nem határolódtak el a DK-MSZP irányította Mindenki Pécsért Egyesületnél, ellenkezőleg: harcostársuknak nevezték meg a történtek után is a párbeszédes politikust.

A képviselőjelölt most szintén egy temetős – nyilvános – poszttal jelentkezett, amelyen az I. világháborúban elhunyt magyar katonák pécsi temetője látszik, rajta a nevükkel, haláluk dátumával, amelyhez egy feliratot írtak:

„Köszönjük, hogy a mindannyian ránk szavaztok! Fidesz-KDNP”

Kővári János, az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke meg is jegyezte, hogy szerinte ez kegyeletsértő, ám a hősi halottak nyughelyét politikai célokra felhasználó kép alkotója, egy pécsi fotós szerint mindez nem kegyeletsértő, mert csupán paródia, és a Fidesz-KDNP a kegyeletsértő.

A temetés.blog.hu-n olvasható, hogy a halálhoz, végtisztesség megadásához, a halott földi maradványainak tiszteletben tartásához is kegyeleti jog kötődik.

Pécs különösen érintett volt az I. világháborús történésekben, hiszen két gyalogezred és egy huszárezred működött a városban, melynek katonái a frontra vonultak a háború kitörésekor.

A szerző és annak megosztója szerint paródiának minősülő poszt kapcsán megemlítendő, hogy a korabeli beszámolók szerint például 1915-ben a keleti fronton harcoló pécsi katonák minden egyes Kárpátokban eltöltött reggel arra ébredtek, hogy 20-30 társuk halálra fagyott, másokat pedig segélykiáltásaik után találtak csak meg és ástak ki a rájuk hullott vastag hóréteg alól.

A hivatalos adatok szerint a Trianon utáni Magyarország, vagyis a kis-Magyarország területén élő magyarok közül 739 ezren estek el a háborúban. Ez a Trianonban megcsonkított ország közel 7,5 milliós lakosságának a tizedét teszi ki.