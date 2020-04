Az Európai Tanács elnöke elismerte: túl lassan reagált a járványra az EU

Charles Michel elismerte, hogy az EU „túl lassan reagált”, amikor a koronavírus-válság miatt bajba került tagországok segítséget kértek. Az Európai Tanács elnöke egy spanyol gazdasági lapnak adott interjúban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az EU vezetőinek tétovázása „hatalmas károkat okozott” az uniós intézmények megítélésében.

Csalódottságának adott hangot Charles Michel, az Európai Tanács (ET) elnöke, amikor a koronavírus-járvány első heteiben Olaszországnak nyújtott uniós segítségről nyilatkozott egy spanyol napilapnak – írja a V4NA hírügynökség. Az ET elnöke elismerte: az EU vezetői még március 10-i megállapodásuk után is napokig késlekedtek, mire útnak indították az első orvosokat, illetve védőfelszereléseket Olaszországba.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo: „El modo en que se trabaja en la UE es demasiado lento” https://t.co/NaeLLFoGiQ — elEconomista.es (@elEconomistaes) April 18, 2020



„A mai világ követelményeihez képest már a Covid-19 járvány előtt is túl lassú volt az európai beavatkozás. A jövőben gyorsabban kell reagálnunk, amikor erre szükség van” – fogalmazott Charles Michel az el Economista című spanyol gazdasági napilapban szombaton megjelent interjúban. „Ez óriási negatív visszhangot váltott ki, amit nagyon sajnálok” – tette hozzá Michel.

A korábbi belga miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az EU-nak „valódi és konkrét szolidaritást kell mutatnia” Olaszországgal és Spanyolországgal, a világjárvány által leginkább sújtott két uniós tagországgal.

Michel kifejtette, hogy a jövőre nézve Európának meg kell tanulnia a leckét és uniós szinten ki kell dolgoznia egy „egységesebb megközelítést” a további válsághelyzetek kezelésére.

Korábban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is nyilvánosan bocsánatot kért Olaszországtól, amiért az EU késlekedett az orvosi segítségnyújtással.