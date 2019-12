Az egyház feladata az, hogy ott nyújtson segítséget, ahol baj van

Karácsonykor a keresztények Krisztus születésére emlékezve az összetartozást hirdetik – mondta Erdő Péter esztergom-budapesti érsek.

A bíboros emlékeztetett arra, hogy most ismét egy olyan időszakát éljük a történelemnek, amikor a világon számos helyen üldözik a keresztényeket. Az egyház feladata ezért ma is az, hogy háború idején a békességet képviselje, és a rászorulóknak ott nyújtson segítséget, ahol a baj van – írja a hirado.hu az M1 interjúja alapján.

A XXI. század rohanó világában

az emlékezés adhat erőt az embereknek, és ez teremti meg a közösséget is

– erről beszélt Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek az M1 Ma Este című műsorában. Hozzátette, karácsonykor is

Krisztus születésére emlékeznek a keresztények,

ez pedig egy történeti tény. Mint mondta, karácsonykor mindig elolvassuk Lukács evangéliumának azt a részét, amely elbeszéli, hogyan született meg Jézus Betlehemben. Ez az elbeszélés beleállítja az eseményt az akkori történelem koordinátái közé, és a mellett foglal állást, hogy itt a keresztény emberek történetéről van szó. Ezért, akik ma is megemlékeznek erről, az ő történetükben is megjelenhet Jézus – jegyezte meg.

Arról is beszélt, hogy napjainkban sok helyen háborúk dúlnak, továbbra is nagymértékű a szegénység, és sokan elvesznek a nagyvilágban. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy meg kell teremteni a békességet és a kiengesztelődést, és segíteni kell azokon, akik a legtöbbet szenvednek. Ez mindig is a keresztények kitüntetett feladata volt – emelte ki.

Folyik a humanitárius segítségnyújtás

Emlékeztetett, annak idején már a középkorban is szerzetesrendek alakultak, és a segítségnyújtással foglalkozott a Szentszék is a világháborúk ideje alatt. Elmondta, ez mind a mai napig így van, a háborús övezetekben folyik a humanitárius segítségnyújtás. E mellett még lelki segítségnyújtó mozgalmak is próbálnak közvetíteni a felek között. Az éhínség és a nyomor megsegítésében is jelen van az egyház – tette hozzá.

Hangsúlyozta,

megannyi szórakozási kínálat és a tékozlás mellett szakítani kell időt a csendre és az emberi együttlétre,

és ahogyan más dolgokra, úgy

az emberi kapcsolatokra is fordítsunk kellő energiát és figyelmet.

Miközben a keresztény emberek és a keresztény egyház igyekszik jót tenni, a XXI. században mégis ott tartunk, hogy ismét keresztények szenvednek vértanúságot. Erdő Péter ezt Jézus példabeszédével, a búza és a konkoly példájával magyarázta. Amikor Jézust arról kérdezték, hogy miért nem irtja ki a konkolyt, és hagyja, hogy a jó és a rossz együtt növekedjen, ő azt felelte, majd az aratáskor úgyis külön válogatják őket.

Mindenkinek van esélye jó útra térni

Ez azt jelenti, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyt, így az üldözőnek is van lehetősége arra, hogy jó útra térjen, ne kövessen el több bűnt és megtérjen. Hozzátette, Jézus keresztre feszítésekor is az üldözőiért imádkozott, és így tesz ma is nagyon sok keresztény a világon. Ez a példa azt jelenti, hogy

az emberi történelemben nincs elveszett élő ember, hiszen mindenkihez szól a küldetés.

Erdő Péter beszélt a segítségnyújtásról is, amelyre már a második vatikáni zsinat után külön hatóság is alakult, és világegyházi szinten segítette a rászorulókat. Napjainkban egyre több olyan szervezet van, amely humanitárius segítséget nyújt helyben és a krízisterületeken egyaránt. A migrációval kapcsolatban pedig elmondta, szerinte, egy olyan helyről, ahonnan nagyszámban vándorolnak el az emberek,

meg kell teremteni a békét, és helyre kell állítani az életszínvonalat.

Megjegyezte, ha ez sikerül, az emberek is ott maradnának, hiszen az a hely az otthonuk, és ma olyan világot élünk, ahol fontos, hogy valahol mindenki otthon érezze magát. A karácsony is valahol ezt az üzenetet hordozza magában, hiszen ilyenkor mindenki keresi az otthont, azt a helyet, ahol családjával és barátaival lehet.

Borítókép: Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek beszédet mond a Katolikus Karitász karácsonyi ajándékosztásán a budapesti Magyar Szentek Templomában 2019. december 23-án