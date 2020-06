Az amerikaiaknak is tele a hócipőjük Sorossal

Az elmúlt hetekben több közéleti szereplő is felhívta a figyelmet a közösségi médiában Soros szerepére, sőt, többen követelték a kitiltását is az USA-ból.

A liberálisok nem szeretik hangoztatni, de Soros Györgynek papírja van róla, hogy gazember: Franciaországban elítélték egy 1988-as spekulációs ügy miatt. Bűnös, ki lett mondva. Biztosan az lehetett a probléma, hogy az őt elmarasztaló bíró nem vett részt valamely, a Nyílt Társadalom Alapítvány által finanszírozott érzékenyítő tréningen… Mindenesetre akkoriban a francia kormány baloldali volt, és adott egy tippet Sorosnak arról, hogy vissza akarnak vásárolni egy bankot, a Société Générale-t. A spekuláns pedig, habitusához híven, egyből támadásba lendült és a bennfentes értesüléseit kihasználva elkezdett spekulálni az akkor magánkézben lévő bank részvényeivel. Végül nagyjából 2,2 millió dolláros profitot kaszált – idézi a Tűzfalcsoport bejegyzését a Magyar Nemzet.

Az ügyben a nyomozás már a 90-es években megindult, ám maga a bírósági eljárás csak 2002-ben kezdődött el. Soros persze nem adja magát könnyen, így mikor első fokon elítélték bennfentes kereskedelemért, amiért 2,9 millió eurós pénzbüntetést kapott, természetesen fellebbezett az ítélet ellen. Pedig viszonylag olcsón megúszta, hiszen az akkori szabályok szerint akár két év börtönbüntetést is kaphatott volna… Az elsőfokú döntést a fellebbviteli bíróság megerősítette.

Ezután a spekuláns a Cour de Cassationhoz, vagyis a semmítőszékhez fellebbezett, ám sikertelenül próbálkozott itt is. 2006 júniusában helybenhagyták az elsőfokú ítéletet, igaz a pénzbüntetés kifizetésének egy része alól felmentették. Ezután a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, az ügyvédje Ron Soffer úgy nyilatkozott: „olyan ítéletet szeretnénk, ami megszünteti a korábbit”. A strasbourgi bírák csak azt vizsgálhatták, hogy Soros emberi jogait tiszteletben tartották-e a párizsi bíróságok, ám ezen a téren nem találtak kifogást. A spekuláns ezt a pert is elbukta végül.

A franciák mellett az angolok sem kedvelik Sorost, hiszen 1992-ben vagyona nagy részét azzal szerezte meg, hogy az angol font ellen spekulált és bedöntötte az árfolyamot. Anglia ezután nem csatlakozott az európai árfolyam-mechanizmushoz, elment tőle a kedvük. Pedig az megérne egy külön elemzést, hogy ha bevezették volna az eurót, akkor bekövetkezett-e volna a Brexit…

Az 1997-es ázsiai válság idején sem nyughatott a spekuláns, ekkor az ázsiai valuták ellen kezdett el dolgozni. A válság Thaiföldről indult ki, Soros György erről így vall egy 1998-ban készült interjúban: „az ázsiai valuták, mint a thaiföldi baht vagy a koreai von 20-25 százalékkal fölül voltak értékelve. 1997 januárjában valóban árfolyamcsökkenésre játszottunk mind a thaiföldi baht, mind a maláj ringgat esetében. Amikor kitört a válság, ott sem voltunk a piacon. De ha aktívan benne lettünk volna, akkor sem lenne semmi lelkiismeret-furdalásom. A piacok arra valók, hogy használják őket. És mi élünk a piac kínálta lehetőségekkel.”

Az érintett ázsiai országok Sorost tartják felelősnek a válság kirobbantásáért. A thaiföldiek annyira megharagudtak rá, hogy volt, aki vérdíjat tűzött ki a fejére, ezért a spekulánsnak le is kellett mondania egy előre tervezett útját Bangkokba.

Ne felejtsük el a „bűnlajstromból” azt az esetet sem, amikor 2008-ban Soros megtámadta az OTP Bankot. Ekkor a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, 7,1 százalékos mínusszal zárt, a forint gyengült, és majdnem teljesen leállt az állampapír kereskedelme is. Mindez annak a következménye volt, hogy az OTP részvényeinek értéke zuhanni kezdett. Másnap a PSZÁF vizsgálatot indított és arra a következtetésre jutottak, hogy a Soros Fund Management állt az OTP elleni támadás hátterében. Megállapították, hogy Sorosék megsértették a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat, ezért 489 millió forint pénzbírságot szabtak ki. Soros a döntést megtámadta bíróság előtt, de minden fórum helybenhagyta a PSZÁF által kiszabott bírságot, az ügy 2011-ben a Legfelsőbb Bíróságon ért véget – Sorosék számára kedvezőtlen, a magyarok szempontjából kedvező döntéssel. A kísérlete sikertelen volt. Ilyen előzmények után egyáltalán nem meglepő, hogy a forint idén tavaszi gyengülése mögött is többen a spekuláns beavatkozását vélik felfedezni.

Nemrégiben a Tűzfalcsoport arról írt, hogyan pénzeli Soros az USA-ban gyújtogató és fosztogató „tüntetőket”, amit természetesen ő maga tagad. Persze, miért is vallaná be… De a pénz útját követve egyértelmű az összeköttetés a Nyílt Társadalom Alapítvány és a Black Lives Matter, valamint az Antifa mozgalom között. Mindenesetre az amerikai népnek is kezd felnyílni a szeme, az elmúlt hetekben több közéleti szereplő is felhívta a figyelmet a közösségi médiában Soros szerepére, sőt, többen követelték a kitiltását is az USA-ból. Bill Mitchell, a YourVoice műsorvezetője azt követelte, hogy tiltsák ki, fagyasszák be a számláit, tartóztassák le és élete végéig vessék börtönbe Sorost.