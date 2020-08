Árvizeket és földcsuszamlásokat okoz a heves esőzés Dél-Koreában

Az ítéletidőben hat ember meghalt, és nyolc sorsáról nem tudni semmit.

Árvizek és földcsuszamlások alakultak ki a heves esőzések következtében Dél-Koreában, az ítéletidőben hat ember meghalt, és nyolc sorsáról nem tudni semmit – közölte a rendkívüli helyzetek és természeti csapások kezelésével foglalkozó szöuli válságtörzs.

Az ítéletidő elsősorban a távol-keleti ország középső részén fekvő tartományait sújtja napok óta. Három ember vízbe fulladt egy folyó áradásában, hármat pedig sárlavina temetett maga alá.

A dél-koreai hatóságok vasárnap a vészhelyzet legmagasabb, harmadik fokozatát hirdették ki az ítéletidő miatt. A fővárosban, Szöulban több közutat és hidat lezártak a Han folyó áradása miatt, és hasonló intézkedéseket hoztak több más, árvíz sújtotta településen. Mintegy ezerötszáz embert menekítenek ki otthonából.

Mun Dzse In dél-koreai elnök az esőzések okozta súlyos helyzet miatt megszakította nyári szabadságát, és visszatért vidéki házából Szöulba. A Yonhap hírügynökség megjegyzi, hogy az államfő tavaly is lemondta ötnapos nyári szabadságát, amikor Japán kereskedelmi korlátozásokat vezetett be országa ellen.