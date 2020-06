Anarchia Európában: ide vezet, ha aláássák a rendőrség tekintélyét (videó)

Egymást érik a rendőrök elleni támadások, szaporodnak a sokkoló videók a közösségi médiában a BLM-tüntetések kapcsán. Az északkelet-londoni Hackney-ben szerdán négy fekete férfi a nyílt utcán támadott meg egy egyenruhás rendőrt, a földre teperték és baseballütővel fenyegették. A svédországi Malmöben a BLM-es anarchisták egyenesen a rendőrség feloszlatását követelték.

„A rendőrség nem a társadalom bokszzsákja” – jelentette ki Ken Marsh, a londoni Fővárosi Rendőrök Szövetségének vezetője, miután az egyik kollégáját intézkedés közben megtámadták a nyílt utcán. A V4NA Hírügynökség szerint a támadásról telefonos videó is készült. A felvételen egy egyenruhás rendőr látható, aki a földre teper egy színesbőrű férfit az északkelet-londoni Hackney-ben. Néhány helyi járókelő – három színesbőrű férfi – társuk segítségére siet, egyikük baseballütőt tart a kezében. Vélhetően csak az akadályozta meg őket, hogy használják is a baseballütőt, hogy a földre került rendőr kolléganője útjukba állt és rádión erősítést kért.

Colleagues/Friends; This is a part of the earlier video clip that I couldn’t attach to the one that I posted relating to the dreadful attack on Two MET Officers today in Hackney London; Please Watch I’m certain like me you will be absolutely disgusted!! Your thoughts please?🤔 pic.twitter.com/CRwMl2DzuX — Norman Brennan (@NormanBrennan) June 10, 2020

Az egyik londoni támadó telefonjával még egy szelfit is készített a földön fekvő rendőr és ismerőse birkózásáról.

A támadás után egy 20 és egy 38 éves férfit letartóztattak hivatalos személy elleni erőszak miatt, a megtámadott rendőrök könnyű sérüléseket szenvedtek.

pic.twitter.com/A6jL3pR3Rv That video is 2 officers basically getting attacked. What the hell is going on in society these days? (Little side note for you all assaulting anyone is not ok. So why is assaulting a police officer ok? At the end up of it the police end up helping you!!! — Corey Owens (@ItzCoreyO_) June 11, 2020

A hétvégi londoni tüntetések alatt nagy felháborodást váltottak ki azok a képsorok, amelyeken az látható, amint baloldali anarchisták petárdákat dobálnak a lovasrendőrökre, majd egy kerékpárt gurítanak a lovak közé. A támadás eredményeként egy megbokrosodott ló nekiment egy lámpaoszlopnak és levetett a hátáról egy rendőrnőt, aki kulcscsonttörést szenvedett.

Police horses attacked with missiles & a bike. Despicable. This lot just want violence. No reason. No rationale. Just for the adrenaline rush. #londonprotests pic.twitter.com/9bvLTDgKti — Katie Hopkins (@KTHopkins) June 6, 2020

Priti Patel brit belügyminiszter a Twitteren elítélte a rendőrök elleni támadásokat, „döbbenetesnek”, „sokkolónak” és „szégyenteljesnek” nevezve azokat.

Sickening, shocking & disgraceful. My thoughts are with the outstanding @metpoliceuk officers who were subject to this disgusting violent attack. https://t.co/zPECxrQAkb — Priti Patel (@pritipatel) June 10, 2020

Európa több városát, így a franciaországi Lyont és Brüsszelt is elérte a rendőrség elleni erőszakos támadássorozat. A svédországi Malmö városában, ahol az országban a legmagasabb a bevándorlók által elkövetett bűnesetek száma, a BLM-tüntetők olyan szórólapokat terjesztettek szerdán, amiben a rendőrség felszámolására szólítottak fel. Az anarchisták azt is megemlítették, hogy támogatják a kiutasításra ítélt migránsokat is.