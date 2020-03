Álhírterjesztés miatt elrendelték a nyomozást a mohácsi polgármester ellen

Az MSZP-s városvezető, Csorba László azt állította, Mohács fertőzési gócponttá vált, és le is zárhatják – a tisztifőorvos azonban cáfolta az álhírt. A polgármestert egy magánszemély jelentette fel.

Az ügyben csütörtökön tett feljelentést egy budapesti magánszemély, azt követően, hogy Mohács MSZP-s polgármestere, Csorbai Ferenc múlt szombaton közleményt adott ki annak kapcsán, hogy a Duna-parti városban is regisztráltak egy koronavírusos megbetegedést –írja a pecsiujsag.hu. A település vezetője kijelentette: Mohács úgynevezett „coronaria gócponttá” vált. Másnap, vasárnap tartott sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos, Müller Cecília elmondta, nem felel meg a valóságnak az a közlés, hogy Mohácson gócpont alakult ki, hiszen a koronavírusos betegek száma – az ország gyakorlatilag egész területén – egyenletesen oszlik el.

A Baranyai Megyei Rendőr-főkapitányságon szombaton a lap érdeklődésére közölték, a Mohácsi Rendőrkapitányság feljelentés alapján nyomozást rendelt el közveszéllyel fenyegetés miatt, azonban kérte kizárását, az eljáró szerv kijelölése folyamatban van.

A hatályos Btk. szerint – írja a lap – aki közveszély színhelyén nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely a közveszély színhelyén alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar vagy nyugtalanság keltésére, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Csorbai múlt szombaton jelentette be, hogy „egy mohácsi személynél beigazolódott a koronavírus-fertőzés gyanúja, egy másik embert pedig a fertőzés gyanújával szállították kórházba. Az igazolt fertőzéssel kezelt beteg több mint száz emberrel találkozott az elmúlt két hét során, ezért a városban akár helyi karantént is elrendelhetnek. Ilyen méretű kontaktálódás esetén a járványügyi tapasztalatok alapján hirtelen nagyszámú megbetegedés várható, akár helyi karantén elrendelésére is sor kerülhet” – írta a polgármester.