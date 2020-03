A világ legdurvább abortusztörvényét fogadták el Új-Zélandon

Meglepő támogatottsággal, 68 igen és 51 nem szavazattal fogadták el az új-zélandi képviselők március közepén az új abortusz törvényt, ami egyébként így a legdurvább lett az egész világon, számol be róla a Right to Life oldala.

Ezentúl már nem számít bűncselekménynek az abortusz és bármilyen indokkal lehet kérni, egészen a baba születéséig, és legálissá válik a nemi szelekció szerinti terhesség megszakítás is – azaz, ha valaki fiút szeretne, de kislány a baba, akkor azt minden probléma nélkül elvetetheti.

https://twitter.com/LifeNewsToo/status/1240612411570151424

Akkor is egészen a születésig lehet kérni az abortuszt, ha a babának valamilyen betegsége van, például Down-szindrómás. A terhesség megszakításánál ráadásul ezentúl nem kell jelen lennie orvosnak, és nem kötelező az orvosi segítségnyújtás azoknak a babáknak sem, akik „túlélik” az abortuszt és mégis megszületnek.

Mostantól már fájdalomcsillapítót sem kötelező beadni azoknak a 20 hetes és annál előrébb lévő babáknak, akiken abortuszt végeznek el, valamint nem lesznek jogi szabályok a vitatott terhességmegszakítási procedúrákra vonatkozóan sem – írja a V4NA.

A törvény részletei már első olvasatra is nagyon durvák, erről pedig hasonlóképp gondolkodnak az új-zélandiak is. Felmérések szerint az új szabályoknak a támogatottsága rendkívül alacsony, a nőknek például csak a két százaléka ért egyet azzal, hogy egészen a baba születéséig meg lehessen szakítani a terhességet. A megkérdezett nők 93 százaléka ellenzi a nemi szelekción alapuló abortuszt, 94 százalékuk pedig inkább a jelenlegi jogi szabályozásokat tartaná életben.

https://twitter.com/matthewianrawns/status/1240181902373318662

Az új-zélandi kormány felettébb gyorsan vitte végbe a módosításokat az abortusztörvénynél. Míg mindenki a koronavírussal volt elfoglalva, köztük a média és az állampolgárok is, addig a törvénytervezettel kapcsolatos utolsó bizottsági ülést és a parlamenti szavazást egy napon tartották meg.

És bár felmerült, hogy népszavazást kellene kiírni az új szabályokkal kapcsolatban, végül ezt nem szavazták meg a képviselők.

Meanwhile New Zealand lawmakers just smuggled in an extreme law under Covid-19 cover! The world can practice all the social distancing it wants but if we are conspiring to kill our babies, what’s the point! https://t.co/4PcigcvEvA

— Obianuju Ekeocha (@obianuju) March 19, 2020