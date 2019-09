A magyar határon is nőtt a migrációs nyomás

Tavalyhoz képest a magyar határon is nőtt az illegális határátlépési kísérletek száma – mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Bakondi György elmondta: ebben az évben eddig 7500-an próbáltak illegálisan átlépni a magyar határokon. Kitért arra is, Törökországból a Balkán irányába tartó útvonalon jelentős a migrációs növekedés. Kiemelte, hogy a horvát-bosnyák, a szerb-horvát, a szlovén-horvát határon is az aktivitás növekedése figyelhető meg.

Ezek is igazolják, hogy nem megalapozottak azok a megállapítások, hogy nincs migráció, vagy felesleges a kerítésépítés

– emelte ki.

Bakondi György megjegyezte, a balkáni helyzet mindig is nehéz volt. Most a migrációs nyomás során az államok fellépését sokszor eszközhiány, pénzhiány, létszámhiány nehezíti. Ezért is fontos lenne, hogy ezeket az országokat közelítsék az európai integrációhoz, és segítsék őket abban, hogy amikor határaikat védik, Európa határait is védjék – mondta a főtanácsadó.