A katasztrófák sokmillió áldozatához nem jut el a segély

A Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Nemzetközi Szövetsége (IFRC) szerdán adta ki Genfben a katasztrófákról szóló éves jelentését.

„Még ha minden adományfelhívást teljesítenek is az adakozók, rendelkezésre áll a kért pénzösszeg, valószínűleg akkor is kimarad a segélyezésből sokmillió ember” – mondta Elhadj As Sy, az IFRC főtitkára.

Az ENSZ úgy becsüli, hogy az idén

a világ 134 millió rászoruló embere közül csak 97 millióhoz jut el a világszervezet segítsége,

és a kimaradók segélyezését a többi humanitárius szervezet – köztük a Vöröskereszt – sem tudja megoldani.

Az IFRC jelentésében sorra vesz olyan tényezőket, amelyek akadályozzák, hogy a szükséget szenvedőkhöz eljusson a segély. Egyebek között a helyi hatóságoknak gyakran nincs tudomásuk az olyan emberek jelenlétéről a környezetükben, mint a nemi erőszak áldozatai, az etnikai kisebbségekhez tartozók vagy a migránsok.

A segélyek célba juttatásának akadálya gyakran fizikai:

a segélymunkásoknak nehéz terepen vagy veszélyes vidéken kell eljutniuk a nélkülözőkhöz.

Az IFRC bírálja a segélyszervezeteket amiatt, hogy alkalmazottaik gyakran olyan nyelvezetet, illetve a kommunikáció olyan eszközeit használják, amelyeket maguk megértenek, ismernek, de a szóban forgó rászorulók nem, mint például az idősek vagy a fogyatékosok.

A leghatékonyabban az adott térséget ismerő, helyi segélyszervezetek tudnak segíteni.

Az elhúzódó válságok esetében fennáll az a veszély, hogy a potenciális adományozók nem látják szükséghelyzetnek azt, ami pedig az – állapítja meg szövetség.

