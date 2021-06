A jelenleginél is erősebb migrációs nyomás várható a déli határon őszre

Az afganisztáni csapatkivonások miatt is megnőhet az Európa felé tartó menekültek száma.

A nyári időjárás és a közel-keleti, afrikai politikai helyzet is hozzájárul ahhoz, hogy hétről hétre újra nő az Európai Unió felé tartó illegális bevándorlók száma. Ha a 2015-ös csúcsot nem is éri el, az utóbbi évek átlagához képest a nemzetközi elemzések szerint idén őszre kimagaslóan nagy tömeg indulhat Európa nyugati része felé – írja szombati számában a Magyar Nemzet.

Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő, a Nézőpont Intézet elemzője szerint a statisztikai adatokon már látszik, a február óta tartó viszonylagos nyugalomnak vége. Csak Magyarországon ismét kétezer feletti a hetente próbálkozó, a balkáni útvonalról érkező határsértők száma, az olasz és a spanyol partokon ennél is rosszabb a helyzet.

A biztonságpolitikai szakértő a lapnak azt mondta, Afrikából nem csak Szenegál felől érkeznek gazdasági menekültek, a Líbiában zajló polgárháborús helyzet miatt is fokozódik az Európa felé tartó migráció. A balkáni útvonalon is történtek olyan geopolitikai változások, amelyek a migráció megerősödéséhez vezethetnek.

A békefenntartó erők afganisztáni kivonását követően már most észlelhető, hogy az országban kiélesedtek a törzsi ellentétek, előjöttek az eddig bujkáló, illegalitásba vonuló tálibok, több a gyilkosság, a leszámolás.

Az iráni helyzet sem kedvez most az európai határvédelemnek. Az elemzők azt várják, hogy az egykori főügyész, a teheráni mészárosnak is nevezett Ebrahim Raiszi elnökké választásával kiújulhat az országban a síita-szunnita ellentét, emiatt, illetve a halálraítéltek, bebörtönzöttek családjainak menekülési hulláma okán legalább százezer illegális bevándorlóra lehet számítani onnan is a balkáni útvonal felé.

A magyar határ és a mélységi ellenőrzés is jól zár, ha kell, átcsoportosításokkal, vezénylésekkel duplájára is emelhető a határt védő rendvédelmi szakemberek száma. Szerbia és Makedónia után már a ljubljanai kormány is segítséget, illetve támogatást kért a magyar hatóságoktól. Június 21-én elindult az első magyar rendőri kontingens Szlovéniába, határőrizeti tevékenység ellátására – írja a Magyar Nemzet.