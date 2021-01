A „faji bűnözők nyilvántartását” akarja létrehozni egy BLM-aktivista

Sasha Johnson még júliusban, egy londoni tüntetésen beszélt arról, a rendőrség semmiben nem különbözik a Ku Klux Klántól. Mindezt arra alapozta a nő, hogy a rendőrök csak úgy állnak az utcán, és a szobrokat védik meg, nem az embereket – írja a V4NA hírügynökség.

Az aktivista amellett is kampányolt, hogy hozzanak létre egy fekete bőrű emberekből álló milíciát. Elmondása szerint ezzel nem azt akarják jelezni, hogy az embereknek félniük kell tőlük és erőszak következik – csupán, ha más keményen nyilvánul meg velük szemben, akkor ők is így fognak tenni.

