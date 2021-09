5 millió 874 ezer a beoltott, 531 az új fertőzött, elhunyt 6 beteg

A beoltottak száma 5 873 523, közülük 5 615 273 fő már a második oltását is megkapta, 691 ezren pedig már a harmadikat is felvették. 531 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 820 078 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 6 beteg, így az elhunytak száma 30 151 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 781 794 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 8133 főre emelkedett.

438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen. Orbán Viktor miniszterelnök a ma reggeli rádióinterjújában felhívta a figyelmet, hogy a vírus ellen csak az oltás segít, és az oltatlanok súlyos betegség kockázatának vannak kitéve, ezért fontos, hogy ők is éljenek az oltás lehetőségével – olvasható a koronavirus.gov.hu oldalon.

Orbán Viktor beszámolt továbbá a gazdaság újraindításáról, amely eddig minden várakozást felülmúlóan sikerült, így a kormány már dolgozik a gyermekes szülők adó-visszatérítésének részletszabályain, amit a nemzeti konzultáció is megerősített. A kormány tárgyal továbbá a minimálbér 200 ezer forintra emeléséről, és készül a 13. havi nyugdíj visszaépítésének folytatására.

A beoltottak kevesebb, mint 1 százaléka betegszik meg, és a betegség lefolyása az oltottaknál általában jóval enyhébb.

A magyar lakosság többsége regisztrált védőoltásra és már fel is vette azt, aki még nem, továbbra is megteheti a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráció után a háziorvosnál és az interneten is lehetőség van oltásra időpontot foglalni: www.eeszt.gov.hu.

Ezen a héten visszatérnek az oltóorvosok az iskolákba, hogy beadják a második oltásokat a tanév elején beoltott diákoknak. Emellett ez a még beoltatlan 12 év feletti diákok számára is újabb lehetőség az oltás felvételére.

Az átoltottság további növelése és a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyásának megelőzése érdekében az internetes időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet már időpontot foglalni. Tehát, így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie azt, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

A parlament kedden tárgyalt a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet 2022. január 1-jéig történő meghosszabbításáról, melyre azért van szükség, mert a járvány továbbra is jelen van, a delta vírusmutáns hazánkban is terjed, a sikeres védekezés érdekében a gyors cselekvőképességet továbbra is fenn kell tartani.

