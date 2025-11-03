Országjárásra indul a Magyar Nemzet, a Hír TV és a PestiSrácok.hu

Közös országjárásra indulnak a Magyar Nemzet, a Hír TV és a Pesti Srácok közismert műsorvezetői, publicistái és influenszerei. A Nemzeti Kör névre keresztelt fórumsorozatot a Mediaworks Hungary Zrt. szervezi.

A 2025. november elejétől 2026. március végéig várhatóan péntekenként megrendezendő közönségtalálkozókon pódiumbeszélgetések lesznek, amelyek végén a közönségtől érkező kérdéseket is megválaszolják. A témákat pedig videóbejátszásokkal és a közösségi médiában megjelent posztok segítségével vetik fel.

Az országjárás novemberi helyszínei:

November 05. Siófok

November 12. Vasvár

November 17. Budakeszi

November 21. Maglód

November 26. Fonyód