Kötcsei botrány

1 órája

Garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

A legfőbb ügyész is megerősítette: garázdasággal gyanúsítják Magyar Péter honvédelmi szakértőjét – írja a Magyar Nemzet. A folyamatban lévő büntetőügy Ruszin-Szendi kötcsei botrányával kapcsolatos.

MW
Garázdasággal gyanúsítják Ruszin-Szendi Romuluszt

Ruszin-Szendi Romulusz

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Garázdaság vétségének gyanújával hallgatták ki a kötcsei botránya miatt Ruszin-Szendi Romuluszt – számolt be a Magyar Nemzet Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész Budai Gyula miniszteri biztos írásbeli megkeresésére adott válaszára hivatkozva. 

Az ügy hátterével kapcsolatosan a lap felidézi: Móna Márk, a Mandiner riportere Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám Magyar bizalmasa válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. 

A teljes ciket itt tudja elolvasni. 

 

