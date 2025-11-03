november 3., hétfő

Óriási baki

1 órája

Adatszivárgási botrány: Magyar Péterék eltörölhetik az előválasztást

A Tisza Világ app adatszivárgása miatt válságtanácskozást tartott a Tisza Párt elnöksége. A Magyar Nemzet értesülései szerint az eredményről hétfőn délelőtt számol be Magyar Péter.

A jelöltek bemutatásával és az előválasztás meghiúsulásával kapcsolatban is bejelentéseket fog tenni Magyar Péter hétfőn délelőtt – tudta meg a Magyar Nemzet.

A párt elnökségének dolgozó informátor szerint

az újabb adatszivárgás után gyakorlatilag teljesen megroppant a Tisza Világ applikáció körüli bizalom, így pedig elkerülhetetlenné vált a Tisza elnöksége szerint az előválasztás eltörlése.

A lap informátora szerint Magyar Péter azt készül bejelenteni, hogy a párt nem rendez előválasztást, mindezt pedig állítólagos orosz hekkerekkel és külső beavatkozással indokolja majd.

Beavatkozást emleget majd, de a valóság az, hogy a szivárgásokhoz még csak titkosszolgálatok sem kellenek, olyan rossz a rendszer

– jelentette ki a forrás.

Elmondása szerint a most nyilvánosságra került adatszivárgást a Tisza Párt elnöksége már korábban érzékelte, ugyanakkor mindenáron megpróbálták eltitkolni, legalább a Nemzet Hangja véleménynyilvánító szavazás befejezéséig.

– El akarták titkolni a szivárgást, hogy ne csökkenjen az aktivisták applikációba vetett bizalma, ugyanis gyakorlatilag a teljes párt erre épült. Ezen keresztül van a szavazás, a szigetek nyilvántartása, az előválasztás is ezen lett volna – emelte ki az informátor.

Mint ismert, hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a hétvégén, amely kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz. Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásából szivárgott ki a kétszázezres lista. Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kiszivárgott lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találni szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

