Vitályos Eszter: ne engedjük, hogy Brüsszel háborúba vigye Európát!
A következő hetekben a kormánypártok aktivistái minden nagyvárosba és kisebb településre is eljutnak, és akár személyesen is megkeresik a polgárokat, hogy minél többen csatlakozzanak a békepárti aláírásgyűjtéshez.
Vitályos Eszter kormányszóvivő
A Fidesz azért indított aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert a háború kitörése óta az az álláspontja, hogy békére van szükség, és amíg a háború tart, Európa, így Magyarország sem számíthat gazdasági fellendülésre – jelentette ki Vitályos Eszter az aláírásgyűjtés szentendrei állomásán szombaton.
A körzet fideszes országgyűlési képviselője hangsúlyozta: az látható, hogy Brüsszel háborúra készül, vagyis Európát háborúba akarják vinni Oroszország ellen – írja a Magyar Nemzet.
A Fidesznek a háború kezdete óta az az álláspontonja, hogy békére van szükség, tárgyalóasztalhoz kell ülni, mert a harctéren nem lehet békét teremteni.
A politikus szerint mindenki számára világossá kell válnia, hogy amíg a háború tart, addig Európa gazdasági fellendülése várat magára.
Ebben a helyzetben pedig minden magyarnak is az az érdeke, hogy békében, biztonságban és jó anyagi körülmények között éljen; ezt blokkolja a háború. Ezért a Fidesz a brüsszeli háborús tervek ellen kíván kiállni az aláírásgyűjtéssel
– tette hozzá. Közlése szerint a következő hetekben minden nagyvárosba és a kisebb falvakba is el fognak jutni és akár személyesen is fel fogják keresni a polgárokat annak érdekében, hogy minél többen csatlakozzanak az aláírásgyűjtéshez.
Emlékeztetett arra:
csütörtökön látott napvilágot egy olyan, az európai vezetők által fémjelzett felkészülési terv, amely további forrásokat kíván Ukrajna és a háború finanszírozására fordítani.
„A következő hétéves uniós költségvetésből például nyolcszázmilliárd eurót akarnak a hadiiparra és a háborúra fordítani, ami hátráltatja Európa fejlődését. Az is tudható már, hogy az EU vezetőinek törekvése szerint Ukrajna gyorsított eljárás keretében csatlakozhatna az Európai Unióhoz, és Brüsszel Ukrajna újjáépítésének költségeit is a tagállamokra szeretné hárítani” – sorolta.
Ellen kell állni annak a brüsszeli tervnek is, amely Magyarországot leválasztaná az olcsó orosz energiáról, mert annak megmaradása számunkra létkérdés
– mondta Vitályos Eszter.